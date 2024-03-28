При посадці у теплицю обов’язково проведіть це підживлення томатам

Без регулярних підживлень томатів неможливо отримати добрий урожай. Нестача поживних речовин призводить до того, що помідори повільно розвиваються, погано родять, знижується їхній імунітет. Тому варто виконувати підживлення томатів у теплиці кілька разів за час від посадки до збирання врожаю, пише Vse Roste.

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Перед висаджуванням томатів бажано наситити ґрунт мінералами. Зокрема, рослинам необхідні азот, калій та фосфор. Мінеральні добрива для томатів рівномірно розкидають по поверхні ґрунту, а потім перекопують його. Насичений добривами ґрунт забезпечує помідорам гарне харчування, необхідне для розвитку. Підгодувати томати у теплиці перед посадкою можна

готовим комплексним добривом;

азотним підживленням;

мікро- та макроелементами;

добривами, що містять калій та фосфор.

Найпопулярнішим добривом для рослин томатів у теплиці є гній. Також деякі овочівники рекомендують в якості підготовки перед посадкою перегній. Для підживлення застосовують золу, яєчну шкаралупу, розчин йоду, суміш трави, що перебродила, з гноєм, дріжджі. Чим годувати помідори, кожен овочівник вирішує самостійно, але варто враховувати, що промислові комплекси ефективніші, ніж народні засоби.

Перший раз добрива вносять незадовго до посадки, потім підгодовують томати через 10−14 днів. Щоб остаточно вирішити, чим удобрити розсаду тепличних помідорів або підгодувати рослини, що сформувалися, важливо переконатися, що обране добриво не зашкодить в даний період вегетації.

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Необхідно суворо дотримуватись рекомендацій про те, як правильно підгодовувати помідори, оскільки надлишок деяких мінералів і мікроелементів у ґрунті здатний завдати шкоди овочевим культурам.

Раніше «ФАКТИ» радили не прогавити момент і обов'язково використати це диво-підживлення під час цвітіння томатів.

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