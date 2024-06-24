Черешневе варення з шафраном: ідеальне до чаю

Черешневе варення — одне із найсмачніших. Його готують у багатьох країнах світу, проте в Україні більш популярне вишневе.

У цих ласощів різний смак. Вишневе дещо з кислинкою, ягоди у ньому мякі та ніжні. А черешневе смакує за рахунок пружних ягід.

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І до речі, не обов’язково готувати варення багато. Приготуйте лише кілька порцій до вечірнього чаювання. Це не займе багато часу. А смак перевершить ваші сподівання, особливо якщо додасте шафран.

Рецептом ласощів поділилась кулінарка Ардія Діаманті.

— Очищати ягоди від кісточок не потрібно, — говорить Ардія Діаманті. — Кількість цукру та води регулюйте за смаком. Подавайте черешневе варення з ванільним чи вершковим морозивом. Також воно смакуватиме з чорним чаєм.

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Черешневе варення з шафраном Черешня — 1 склянка

Цукор — третина склянки

Вода — півсклянки

Шафран — за смаком

Черешню викласти на сковорідку та засипати цукром. Помішуючи, готувати на невеликому вогні, поки дасть сік. Додати воду з шафраном.

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Варити до загустіння, весь час помішуючи. Ягоди мають залишатися цілими.

Смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт домашнього пломбіру — всього з двох інгредієнтів.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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