40.42 / 40.94 43.44 / 44.14
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Черешневе варення з шафраном: ідеальне до чаю

22:24 25 червня 2024
Черешневе варення

Черешневе варення — одне із найсмачніших. Його готують у багатьох країнах світу, проте в Україні більш популярне вишневе.

У цих ласощів різний смак. Вишневе дещо з кислинкою, ягоди у ньому мякі та ніжні. А черешневе смакує за рахунок пружних ягід.

І до речі, не обов’язково готувати варення багато. Приготуйте лише кілька порцій до вечірнього чаювання. Це не займе багато часу. А смак перевершить ваші сподівання, особливо якщо додасте шафран.

Рецептом ласощів поділилась кулінарка Ардія Діаманті.

— Очищати ягоди від кісточок не потрібно, — говорить Ардія Діаманті. — Кількість цукру та води регулюйте за смаком. Подавайте черешневе варення з ванільним чи вершковим морозивом. Також воно смакуватиме з чорним чаєм.

РЕКЛАМА

Черешневе варення з шафраном

  • Черешня — 1 склянка
  • Цукор — третина склянки
  • Вода — півсклянки
  • Шафран — за смаком

Черешню викласти на сковорідку та засипати цукром. Помішуючи, готувати на невеликому вогні, поки дасть сік. Додати воду з шафраном.

РЕКЛАМА

Варити до загустіння, весь час помішуючи. Ягоди мають залишатися цілими.

Смачного!

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт домашнього пломбіру — всього з двох інгредієнтів.

Фото з альбому Ольги Сметанської

10

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

перенесення столиці з Харкова до Києва

І Київ, і Харків могли не стати столицею України: яке місто мало реальні шанси на цей статус

Танець Євгена Кота та вагітної Наталії Татаринцевої

«Не чекаємо»: відомий хореограф зачарував танцями з вагітною дружиною

“В добру путь”: популярний актор та військовий одружився

«В добру путь»: популярний актор та військовий одружився

дівчина

Зірки вкажуть шлях: які знаки зодіаку досягнуть неймовірного успіху найближчими тижнями

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту