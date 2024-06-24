Черешневе варення з шафраном: ідеальне до чаю
Черешневе варення — одне із найсмачніших. Його готують у багатьох країнах світу, проте в Україні більш популярне вишневе.
У цих ласощів різний смак. Вишневе дещо з кислинкою, ягоди у ньому мякі та ніжні. А черешневе смакує за рахунок пружних ягід.
І до речі, не обов’язково готувати варення багато. Приготуйте лише кілька порцій до вечірнього чаювання. Це не займе багато часу. А смак перевершить ваші сподівання, особливо якщо додасте шафран.
Рецептом ласощів поділилась кулінарка Ардія Діаманті.
— Очищати ягоди від кісточок не потрібно, — говорить Ардія Діаманті. — Кількість цукру та води регулюйте за смаком. Подавайте черешневе варення з ванільним чи вершковим морозивом. Також воно смакуватиме з чорним чаєм.
Черешневе варення з шафраном
- Черешня — 1 склянка
- Цукор — третина склянки
- Вода — півсклянки
- Шафран — за смаком
Черешню викласти на сковорідку та засипати цукром. Помішуючи, готувати на невеликому вогні, поки дасть сік. Додати воду з шафраном.
Варити до загустіння, весь час помішуючи. Ягоди мають залишатися цілими.
Смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт домашнього пломбіру — всього з двох інгредієнтів.
Фото з альбому Ольги Сметанської10
Читайте нас у Facebook