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Смажене варення з вишні: вийде у кожної господині

20:18 15 червня 2024
Смажене варення з вишні

Смажене варення збереже яскравість кольору, смак і запашний аромат. Це один з найлегших рецептів, а варення виходить неймовірне і по особливому смачне! Для його приготування нам знадобиться вишня, цукор і чавунна сковорода. За таким же принципом можна готувати полуничне, малинове, смородинове, абрикосове і інші варення, ділиться кулінарка Інна Сотніченко.

Складові:

  • вишня (без кісточок) — 1 літрова банка
  • цукор — 2−2,5 склянки

Приготування:

У сковороду з товстим дном всипати вишні та цукор. Періодично помішуючи, не допускаючи пригорання, смажити наше варення протягом 25 хвилин від моменту закипання. Пінку знімати. Вихід з 1 порції — 2 баночки по 0,5 л.

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Гаряче варення відразу розкласти в стерилізовані банки і закрити кришками.

Порцію не збільшувати! За один раз готуємо одну порцію, або беремо пару сковорідок і вперед.

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Нагадаємо вишукані рецепти варення малинового з м’ятою та ожинового з кавою.

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