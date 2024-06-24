«Це просто схоже на зловтіху»: відомий телеведучий виступив на підтримку Дженніфер Лопес

Нещодавно Енді Коен, який раніше вибачився за жарти щодо Кейт Міддлтон, виступив на захист Дженніфер Лопес на тлі хвилі критики на адресу актриси та співачки. Телеведучий відповів на кілька негативних тверджень, що циркулюють у ЗМІ про Лопес, включаючи статтю в Hollywood Reporter, яка пояснює скасування її концертного туру This Is Me… Live нібито через її «фактор несхожості».

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«Я не думаю, що це правильно», — сказав Коен під час останнього епізоду свого подкасту «Татусеві щоденники», пише WioNews.

Співведучий подкасту Джон Хілл також став на захист Лопес, припустивши, що поп-ікона, можливо, не відповідає очікуванням надмірно захоплених фанатів.

«Вони хочуть боротьби. Вони хочуть, щоб ви плакали на камеру. Вони хочуть, щоб ви були вразливими до перформативного, божевільного ступеня», — сказав Хілл.

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Крім того, Коен відповів на критику Меган Маккейн, яка у своєму подкасті заявила, що Лопес була неприємною під час своєї появи на шоу The View. Енді Коен згадав коментар друга: «Ну, я маю на увазі, що вона розлютила багатьох людей», але відкинув його, заявивши: «Дозвольте мені сказати, що вона була в програмі „Дивіться, що відбувається в прямому ефірі“ чотири рази. Вона була милою і ніякої драми».

Коен також високо оцінив виконавську майстерність Лопес, назвавши її шоу в Лас-Вегасі «шоу з великої літери», і зауважив, що люди критикують її за те, що вона робить занадто багато. Він додав: «Це просто схоже на зловтіху, чи не так?«

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Останнім часом Лопес потрапляє в заголовки новин, після того, як 31 травня телеканал Live Nation оголосив, що вона скасовує свій тур, щоб проводити більше часу зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями. Ця новина з'явилася невдовзі після того, як джерела повідомили виданню People, що шлюб Лопес з Беном Аффлеком зазнає труднощів, і що пара живе окремо, але відвідує заходи разом зі своїми дітьми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому Аффлек і Лопес розсталися колись і можуть знову розлучитися.

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