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«Моє серце розбите новинами про принцесу Кейт»: телезірка вибачився за нетактовний жарт

13:15 4 квітня 2024
«Моє серце розбите новинами про принцесу Кейт»: телезірка вибачився за нетактовний жарт

Про принцесу Уельську та її січневу операцію, після якої вона перестала з'являтися на публіці, поки не одужала, з'явилися теорії змови. Багато хто запитував, що відбувається і де вона перебуває, а спроби палацу спростувати будь-які негативні заяви лише викликали ще більше запитань, пише Express.

Підписники та знаменитості приєдналися до теорій, включаючи таких людей, як Блейк Лайвлі та Кім Кардашян, причому деякі з них вже вибачилися.

Одним з тих, хто пожартував, був ведучий програми «Дивись, що відбувається в прямому ефірі» Енді Коен. Тепер він приєднався до тих, хто публічно вибачається перед Кейт після того, як вона оголосила, що бореться з раком.

Після того, як він поставив під сумнів, чи дійсно Кейт була присутня на публічному виході, і підняв цю тему в одному з епізодів свого шоу, він тепер говорить, як він хотів би «тримати свій рот на замку».

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«Я просто хочу сказати, що моє серце розбите новинами про принцесу Кейт, — сказав він в останньому епізоді свого шоу на SiriusXM. — Я думаю, що хтось на Sky News назвав мене бовдуром під час всієї цієї розмови, і вони були праві. Ми всі молимося за принцесу Кейт і короля Чарльза».

Раніше повідомлялося, що герцогиня Йоркська пояснила на своєму каналі в Instagram, що її думки зараз з принцесою Кейт. Вона з великою повагою ставиться до відеозвернення 42-річної жінки. «Як людина, яка сама боролася з раком в останні місяці, я в захваті від того, як вона публічно розповіла про свій діагноз. Знаю, що це принесе багато користі для підвищення обізнаності людей».

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Фото Getty Images

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