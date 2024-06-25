Хорвати з незабитим пенальті на 90+8-й хвилині «поховані» чемпіонами Європи: відеоогляди матчів Євро-2024

У понеділок, 24 червня, слідом за групою А на чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині фінішували змагання у квартеті В.

Євро-2024. Група В. 3-й тур

ВІДЕО ДНЯ

Хорватія — Італія — 1:1 (Модрич, 55 — Дзаканьї, 90+8).

На 54-й хвилині Модрич (Хорватія) не реалізував пенальті.

РЕКЛАМА

Албанія — Іспанія — 0:1 (Торрес, 13).

Поєдинок останнього туру не мав турнірного значення лише для Іспанії, яка після перемог над Хорватією (3:0) та Італією (1:0) достроково вийшла з групи та ще й з першого місця. Хорвати та італійці претендували на другу позицію у квартеті, був шанс у разі перемоги над іспанцями продовжити виступи на турнірі (третє місце з 4 очками) й у Албанії.

РЕКЛАМА

Чемпіони Європи італійці, які вдев'яте в історії не зуміли обіграти хорватів, були близькі до провалу, але на останніх секундах зустрічі врятували поєдинок і відправили команду Златко Даліча, яка не реалізувала пенальті, додому.

1:0 Модріч (55-а хв.)

РЕКЛАМА

1:1 Дзаканьї (90+8-а хв.)

А ось Албанія програла свій поєдинок і в компанії з «картатими» їде додому

Підсумкове становище команд: 1. Іспанія — 9 очок; 2. Італія — 4; 3. Хорватія — 2; 4. Албанія — 1.

Таким чином, переможець групи Іспанія в 1/8 фіналу зіграє 30 червня в Кельні з однією з найкращих третіх команд, а чинний чемпіон Європи Італія 29 червня в Берліні оскаржить путівку до чвертьфіналу зі Швейцарією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися матч Євро-2024 Україна — Бельгія.

Фото Photo News

18

Читайте нас у Facebook