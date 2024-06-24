Школа городника: що треба зробити, аби томати не жирували

Щоб виростити у теплиці багатий урожай томатів, потрібно створити рослинам оптимальний температурний режим. Крім того, вчасно та правильно видаляти пасинки, а також вносити необхідні добрива. Але якщо перебрати з підживленням, томати можуть нарощувати зелену масу, що обов'язково позначиться на майбутньому врожаї.

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По-перше, не можна готувати в теплиці надто багатий поживний ґрунт.

Після посадки не варто поливати томати у перші 2−3 тижні. Води, налитої в лунки, цілком достатньо для нормального вкорінення рослин.

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На всіх етапах вегетації не потрібно перегодовувати томати азотом. Ті рослини, що жирують, активно нарощують лише зелену масу, відкладаючи зав'язування плодів на потім.

Високорослі томати можуть жирувати довгою квітковою китицею. Таку китицю потрібно прищипнути, залишивши на ній не більш як 5−7 плодів.

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Для того, щоб запобігти нарощуванню зеленої маси на шкоду зав'язі плодів, аграрії радять використовувати сульфат або монофосфат калію. І краще недогодувати розсаду, ніж перегодувати.

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