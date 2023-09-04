«Всі, хто приходять до мене в гості, кажуть, що ніби потрапили на сторінку модного журналу»: дизайнерка Катерина Таращук про секрети редизайну оселі

Як можна пояснити, чому попри війну люди намагаються створити у своїх оселях ще більше затишку? Мабуть, тому що ще більше стали цінувати кожну мить життя та не відкладати його на потім. Особливо затребувана нині тема редизайну, тобто оновлення шпалер, меблів, світильників та інших предметів інтер’єру. Адже зазвичай це економніше, ніж купувати нове.

Сьогодні співрозмовниця «ФАКТІВ» — дизайнерка Катерина Таращук, яка має унікальний досвід розробки проєктів інтер’єрів осель в Україні та за кордоном. У інтерв’ю «ФАКТАМ» вона розповіла, як створити затишок вдома шляхом редизайну.

«Подивіться на предмет. Чи приносить він вам радість? Якщо ні — його можна змінити»

— Катерино, які перевтілення у вашому досвіді були найцікавіші?

- Один із прикладів такого редизайну — моя кухня, яку я обожнюю. На початку сімейного життя квартира нам з чоловіком дісталася від батьків. Одного дня я зайшла на кухню, підділа куточок шпалер, щоб подивитись, чи легко вони відстають. Далі було все, як в тумані (посміхається). Витрачати гроші на ремонт ми не планували. Проте я вирішила, що мушу сама спробувати перефарбувати стіни, плитку, замінити багет, плінтуси та створити кухню своєї мрії. Це було як спортивний інтерес: а чи зможу? Оскільки я в дизайні багато років, то створила все спершу у 3D, а потім з чоловіком обирали разом колір стін. Пам’ятаю, як ми вручну шкурили плитку, як ночами (оскільки вдень працювали), шпаклювали стіни, як писали одне одному на них романтичні зізнання перед пофарбуванням. Скажу, що ремонт нас навіть зблизив! Мій батько також долучився і допоміг зробити нам обідній стіл. А я шукала тканину, шила штори, замовляла аксесуари. Врешті всі зусилля були того варті — я дуже люблю свою кухню. Всі, хто приходять до мене в гості, кажуть, що ніби потрапили на сторінку модного журналу.

Кухня з редизайном Катерини Таращук вражає затишком та комфортом

— Що найскладніше у редизайні?

— Напевно, почати. Часто люди роками живуть з надією колись назбирати на ремонт, купити нові меблі, але так нічого і не стається. Я теж колись не знала всіх етапів, робила, що називається інтуїтивно, потерпала невдачі, проте бажання створити красу мене не полишало. Я впевнена, що оселя має дарувати радість. Можна почати з чогось маленького. Не треба одразу грандіозних планів, просто почніть і відчуйте задоволення від процесу.

— Які меблі варто реставрувати, а які ні?

— Подивіться на предмет. Чи приносить він вам радість? Якщо ні — його можна змінити! Проте саме слово «реставрація» більше стосується не перефарбування, а відновлення форми, структури, геометрії. Тут потрібні деякі знання і навички, яким зазвичай люди вчаться роками. Це процес, який потребує спеціального інструменту. Це стосується заміни шпону, укріплення конструкції, заповнення глибоких нерівностей, тріщин… Тут треба зважити, чи виправдають себе витрачений час і зусилля.

«Якщо ви поставите тумбу на ніжки та поміняєте ручки, вона вже виглядатиме сучасніше»

— А які поради ви дали б читачам щодо редизайну меблів?

— Іноді достатньо поміняти ручки і додати ніжки, щоб повністю змінити візуальне сприйняття предмету. Якщо ви поставите тумбу на ніжки та поміняєте ручки, вона вже стане «легшою» і виглядатиме сучасніше. Стосовно декору — це можуть бути і ручний розпис, і трафарети з об’ємною шпаклівкою…

Перевтілення цієї тумби вражає

— Чи варто фарбувати меблі у інші кольори? Чи краще підібрати колір, близький до того, що був?

- Я б радила обирати колір, виходячи з вашого інтер’єру та побажань, оскільки сучасні матеріали дарують повну свободу дій і стовідсоткове перекриття початкового тону. Яка колористика вашої оселі? Які ваші улюблені відтінки? Шукайте в інтернеті готові вдалі кольорові поєднання, де будуть ті кольори, які вже є у вашому інтер’єрі — так ви дізнаєтеся, які ще відтінки гармонійно поєднаються з ними.

— Дайте, будь-ласка, поради щодо редизайну дверей.

— Дверне скло можна фарбувати, тоді двері виглядатимуть зовсім по-іншому, ніби цільне полотно. Якщо у вас рівна основа, а хочеться додати рельєфу, перед фарбуванням можна зробити дерев’яні рамочки або наклеїти поліуретановий декор. Тут фантазія не має меж.

Двері до та після редизайну не впізнати

— Що ви порадите щодо редизайну шпалер?

- Не всі знають, що шпалери можна фарбувати. Існують спеціальні ґрунтовки, призначені для нанесення на шпалери перед фарбуванням. Вони допомагають покращити контакт фарби з поверхнею та запобігають проникненню кольору зі старого шару. Для фарбування рекомендується використовувати водорозчинні акрилові фарби. Варто також зауважити, що матова фарба краще допомагає приховати недоліки рельєфу та краще розподіляє світло. Якщо шпалери пошкоджені, є тріщини, сліди зносу або інші видимі дефекти, пофарбувати їх може бути гарним варіантом. Однак слід оцінити масштаб пошкоджень: деякі можна виправити за допомогою шпаклювальної суміші, але якщо вони відстають або надто зношені, навіть пофарбовані можуть виглядати недбало. Порівняйте вартість оновлення з можливістю заміни шпалер, наприклад, спеціальних під фарбування.

«Світильники з металу, скла, пластику також можна перефарбувати»

— Чи можна шпалери з візерунком зробити однотонними?

— Якщо мова йде про рельєфні візерунки, то єдиний спосіб зробити поверхню гладкою — це шпаклівка. А іноді навпаки, тиснений малюнок пофарбованих шпалер може надати цікавинки вашим стінам.

— Як можна перевтілити світильники?

- По-перше, світильники з металу, скла, пластику також можна перефарбувати. Важливо обирати ґрунт, який підходить для певної поверхні. По-друге, можна створити власноруч новий плафон — зараз продаються металеві каркаси різних діаметрів і форм, а що ви на них «надягнете», залежить від вашої фантазії. Це може бути і ротангове полотно, і тканина, і плетіння макраме. Окремо можна знайти шнур із цоколем, і тоді це буде об’єкт, створений з нуля. Так я створила люстру у спальню, за допомогою трьох кілець, поєднаних у ланцюжки, готової основи з дротом та ниток.

Люстра для спальні, створена Катериною Таращук, гарна та стильна

— Як зробити редизайн дзеркала?

- Якщо дзеркало вже в рамі, окрім її перефарбування, можна додати на неї об’ємні деталі, такі, як різний та поліуретановий декор, трафарети, декупаж. Якщо рама відсутня, а хочеться зробити красиве обрамлення, то дзеркало варто приклеїти клеєм для дзеркал на якусь тверду основу, наприклад, двп, а потім вже збирати раму. Це дзеркало, що на фото, я знайшла практично на звалищі, воно було ціле, в гарному стані і мені захотілося дати йому життя. І якраз потрібно було дзеркало у кімнату. Я наклеїла його на основу більшого розміру, а потім додавала ротанг і робила дерев’яні рамочки, фарбувала їх і теж приклеювала.

За словами дизайнерки, це дзеркало вона знайшла практично на звалищі й дала йому друге життя

— Як зробити редизайн оселі максимально економно? На чому варто економити?

- Почнімо з того, що редизайн — це вже економія. Не варто думати, що для того, щоб почати, потрібне окреме приміщення, шліфмашинка та інший спеціальні інструменти. Своі перші редизайни я робила власноруч, в мене були тільки викрутка та натхнення. Це було довго, але я вчилася. Для поверхневого шліфування можна брати шліфувальний папір та бруски і не намагатися одразу робити щось грандіозне, пробачте собі неідеальність. Щодо предмету для редизайну, то велику кількість вінтажних меблів віддають за копійки або безкоштовно. Цю тумбу на фото мені віддали безкоштовно, а спершу її хотіли просто викинути. На чому точно я б не рекомендувала економити — це на ґрунті та фарбі. Повірте, дешева акрилова фарба — це безліч шарів. Вона не має гарної покривної здібності, що врешті не дуже й економно виходить. Ба більше, вона може залишатися назавжди липкою і ваші дверцята та шухляди відкриватимуться частково вже без фарби.

— Яке ваше творче кредо?

— В умовах сучасних реалій я завжди згадую про те, що не варто відкладати своє життя на потім.

Нагадаємо інтерв'ю «ФАКТАМ» дизайнерки інтер'єру Тетяни Денисенко: «Кришталь з бабусиного серванта чудово поєднується із сучасним посудом».

Фото з альбому Катерини Таращук

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