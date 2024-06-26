Сусідство невдале, але вихід є: як вирощувати томати та баклажани разом в одній теплиці

Часто дачники жаліються на вагому проблему — малий розмір своєї теплиці, яка не здатна вмістити всі овочеві культури разом. Знають і досвідчені городники, що деяким культурам важко рости поруч.

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Наприклад, баклажани поруч із сусідами-томатами виростають маленькими та водянистими. На додачу підвищується ризик захворювання обох культур, пише Telegram-канал «Дача. Сад та город».

Якщо ви все ж таки вирішите висадити їх разом, слід уважно стежити за кожною, оглядати листя на наявність кліща та інших шкідників.

Виявивши шкідливих комах та перші симптоми хвороб вчасно, можна встигнути врятувати врожай.

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А досягти середньої врожайності баклажанів та томатів в одній теплиці реально, якщо дотримуватись наступних простих правил:

встановіть у приміщенні краплинний полив, щоб кожен вид рослин отримував правильну кількість вологи в потрібному режимі;

провітрюйте приміщення один раз на день, прибираючи зайву для синіх пасльонових вологість;

висадіть баклажани на південній стороні теплиці, для томатів світло не таке важливе, і вони непогано ростуть в затінку;

обробляйте грядку з баклажанами засобами від фітофтори та павутинного кліща.

А ще нагадаємо про неймовірно смачну страву з баклажанів, яка стане гідною винагородою за зусилля городника.

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