Сенсаційна поразка голландців та гол Мбаппе в масці: відеоогляди матчів Євро-2024

У вівторок, 25 червня, слідом за групою А та квартетом В завершилися баталії у групі D чемпіонату Європи з футболу, який проходить з 14 червня по 14 липня у Німеччині.

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Євро-2024. Група D. 3-й тур

Нідерланди — Австрія — 2:3

Голи: Гакпо (47), Депай (78) — Мален (6, у свої ворота), Шмід (58), Забітцер (80).

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Франція — Польща — 1:1

Голи: Мбаппе (56, з пенальті) — Левандовські (78, з пенальті).

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І голландці, і французи, які завершили очну зустріч першою на турнірі нульовою нічиєю, достроково забезпечили собі вихід із групи, але вели заочну боротьбу за перше місце у квартеті. Підопічні Рональда Кумана грали у Берліні, а команда Дідьє Дешама — у Дортмунді.

Голландці не зволікали і вже на 6-й хвилині забили найшвидший автогол в історії Євро. А ось чужі ворота «помаранчеві» змогли вразити лише на початку другого тайму, коли відзначився захисник Гакпо.

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Щоправда, австрійці зусиллями Шміда невдовзі знову вийшли вперед, але команда Нідерландів завдяки влучному удару Депая відігралася ще раз. А ось на гол Забіцера відповіді у «помаранчевих» вже не знайшлося — 2:3.

Своєю чергою, французи, у яких у захисній масці після перелому носа вийшов лідер атак Мбаппе, не зуміли обіграти невмотивовану Польщу. На гол Мбаппе з пенальті Кадра відповіла влучним ударом з 11-метрової позначки Левандовські.

Підсумкове становище команд: 1. Австрія — 6 очок; 2. Франція — 5; 3. Нідерланди — 4; 4. Польща — 1.

Зазначимо, що сенсаційний переможець групи Австрія оскаржить путівку до чвертьфіналу 2 липня у Лейпцигу у матчі з другою командою групи F (Туреччина, Чехія чи Грузія), а французи 1 липня у Дюссельдорфі зіграють з другою командою квартету Е (Румунія, Бельгія, Словаччина чи Україна). Що ж до голландців, то вони вийдуть до 1/8 фіналу серед найкращих збірних, які посіли в групах треті місця.

Додамо, що у вівторок, 25 червня (о 22:00), також буде зіграно останні поєдинки у групі С Англія — Словенія та Данія — Сербія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію поєдинку Євро-2024 Україна — Бельгія.

Фото РА

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