«Я дуже злякалася»: Джейн Фонда дала Дженніфер Лопес поради щодо шлюбу з Беном Аффлеком

86-річна актриса Джейн Фонда, яка має теплі стосунки з Дженніфер Лопес ще з часів зйомок у романтичній комедії 2005 року «Якщо свекруха — монстр», дала подрузі кілька щирих порад.

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«Я відчуваю, що ви з Беном дуже близькі, і я дуже-дуже хочу, щоб у вас все вийшло, — сказала Джейн 54-річній Дженніфер під час телефонної розмови, яка увійшла до кінопроєкту Дженніфер, — пише hellomagazine.com. - Однак мене турбує те, що мені здається, ніби ви намагаєтеся щось довести замість того, щоб просто жити цим. Кожна друга фотографія — це ви двоє, що цілуєтеся, двоє, що обіймаєтеся».

Як повідомляє Daily Mail, занепокоєння Джейн з'ясувалося, коли Дженніфер звернулася до неї з пропозицією зіграти роль у її музичному документальному фільмі «Найбільша історія кохання, яку ніколи не розповідали».

90-хвилинний фільм, що вийшов на екрани в лютому, є частиною трилогії, що розповідає про розрив і возз'єднання Дженніфер з 51-річним Беном. Вона також містить зйомки фільму «Це я зараз», частково фантастичного, частково біографічного супроводу до її останнього альбому. Дженніфер була настільки віддана проєкту, що вклала в нього 20 мільйонів доларів власних коштів після того, як студії та стрімінгові платформи відмовилися від нього.

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Джейн погодилася на епізодичну роль. Початкове небажання Джейн зніматися перегукувалося з думкою, яку поділяв і сам Бен. Він часто висловлював дискомфорт від публічної уваги та різкого контрасту між його приватним характером і більш публічною персоною Дженніфер. Їхнє різне ставлення до соціальних мереж було предметом суперечок, причому Бен віддавав перевагу більш приватному життю.

Повідомляється, що Бен виїхав з їхнього будинку в Лос-Анджелесі вартістю 60 мільйонів доларів, який зараз знову виставлений на продаж. Дженніфер також відмовилася від свого майбутнього туру, посилаючись на бажання проводити більше часу з коханим і сім'єю. У День батька Дженніфер опублікувала в Instagram миле привітання Бену, назвавши його «нашим героєм». Однак залишається незрозумілим, чи провели вони цей день разом. Тим часом колишня дружина Бена Дженніфер Гарнер, з якою він має трьох дітей, була помічена в його будинку в Брентвуді.

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Публічні прояви любові Бена та Дженніфер помітно зменшилися, а на останніх фотографіях Бен часто виглядає напруженим і нещасним. Ця зміна не залишилася непоміченою як шанувальниками, так і коментаторами. Навіть Джейн Фонда зізналася, що занепокоїлася, коли кадри з церемонії «Ґреммі» у березні 2023 року показали, що Дженніфер, схоже, докоряє Бену за те, що має пригнічений та сумний вигляд.

Джейн зізналася: «Я дуже злякалася, знаєте, з усім цим лайном про «Ґреммі», і він має нещасний вигляд. Я подумала: «Боже мій, що відбувається?».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що відомий телеведучий виступив на підтримку Дженніфер Лопес.

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