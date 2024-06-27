Сім’я полковника СБУ Зеленського має будинки у Конча-Заспі та авто на сотні тисяч доларів, — розслідування

Завдяки діяльності журналістів-розслідувачів суспільство з подивом дізнається про те, що іноді люди на державній службі або їхні родичі можуть дозволити собі речі, які коштують дуже недешево.

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Певно, про один з подібних випадків йдеться і в публікації видання «Слідство.Інфо».

Журналісти пишуть, що родина полковника Служби безпеки України Олексія Зеленського протягом останніх років придбала низку автівок та мотоциклів, загальна вартість яких складає близько 440 тисяч доларів. Окрім того, родичі посадовця володіють будинками у Конча-Заспі, один із яких вже виставили на продаж за 1 мільйон доларів.

Зі слів Зеленського, він разом із родиною займається перепродажем машин та будинків. Після публікації у СБУ заявили, що всі доходи родини їхнього працівника задекларовані.

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Олексій Зеленський очолює Головне управління «Д» Департаменту захисту національної державності. Уже під час повномасштабної війни у травні 2023-го його тесть придбав будинок площею 328,2 квадратних метри, а вже через пів року його площа в документах збільшилася до 396,8 квадратних метри.

Журналістам Зеленський сказав, що будинок обійшовся у 240 тисяч доларів, а гроші нібито були від тестя, дружини та кума. Його купили, щоб відремонтувати та виставити на продаж. Посадовець зазначив, що дім продають уже півтора місяці, однак журналісти виявили, що оголошення з’явилося у день розмови з розслідувачами.

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За інформацією «Слідство.Інфо», того ж дня родина Зеленського виставила свій будинок на продаж за 39,46 мільйона гривень. Як розповів посадовець, наразі його родина живе у іншому будинку в Конча-Заспі.

Також мати Олексія Зеленського у 2021 році купувала тільки саму ділянку, згідно з документами, на ній був недобудований будинок і все це обійшлося у 25 тисяч доларів.

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Як зазначив експерт із питань нерухомості Євгеній Полунов, станом на 2021 рік вказана ціна не була ринковою. Натомість він оцінив це придбання у щонайменше 170 тисяч доларів.

Журналісти також з’ясували, що на початку нинішнього року дружина Зеленського Юлія купила BMW X6 M 2023 року випуску. Така автівка на момент придбання оцінювалася у 137 тисяч доларів.

У той же період мати посадовця. колишня підполковниця СБУ, придбала Lexus LX 600 (2022 року випуску). Ринкова вартість автомобіля складала майже 140 тисяч доларів.

До цього, у червні 2023 року, сам Олексій Зеленський став власником Mercedes-Benz s 500 (2020 року). Зокрема камери неодноразово фіксували як цей автомобіль порушував ПДР. Наразі подібні авто продають від 120 тисяч доларів.

Водночас у 2024 році Зеленський разом із матір’ю придбали два мотоцикли BMW, які оцінюються у близько 20 тисяч доларів.

«Протягом 12−15 років я займаюся машинами. Близько 47 машин за останні 10−11 років продалися з мого номера телефону», — зазначив він журналістам і додав, що низку транспортних засобів він купив за ціною, що значно менша за ринкову, оскільки ті були пошкоджені.

У розслідуванні «Слідство.Інфо» йдеться, що родина Зеленського протягом останніх років придбала п’ять будинків у передмісті столиці, частина з яких уже продана.

Голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик бачить у цих фактах та словах Зеленського ознаки бізнес-діяльності працівника СБУ, яка заборонена законом.

«Якщо ти посадова особа, то ти маєш виключно виконувати функції держави. Зеленський як службова особа у межах свого робочого часу і навіть поза робочим часом не мав права проводити ці перепродажі. Якщо службова особа правоохоронних органів здійснює підприємницьку діяльність або оплачувану діяльність, то закон про запобігання корупції це прямо забороняє», — сказав Миткалик.

На жаль, його точку зору, схоже, не поділяють ті, від кого залежить боротьба з корупцією.

Після публікації СБУ надіслала свій коментар «УП» стосовно майна Олексія Зеленського. Там зазначають, що родина Зеленського веде свою діяльність у рамках закону і з неї сплачуються усі податки.

Зокрема у спецслужбі вказали, що авто Mercedes-Benz S 500 L і мотоцикл BMW M1000 R куплені Зеленським за гроші від здачі в оренду та подальшого продажу його власного нерухомого майна.

У СБУ додали, що транспортні засоби членів його родини куплені завдяки «багаторічній підприємницькій та фінансово-господарській діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі, продажу інших транспортних засобів та об’єктів нерухомості» і вказані у звітах Зеленського за 2022 та 2023 роки.

Раніше стало відомо про надзвичайно дорогі апартаменти (на понад мільйон доларів), в яких живе заступник директора Державного бюро розслідувань.

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