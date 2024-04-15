Ця диво-олія допоможе позбутись хвороб рослин

Якщо ви зацікавлені в органічному вирішенні проблем з вашими садовими та кімнатними рослинами, ви можете розглянути можливість використання олії німу (нім — листяне дерево родини мелієвих, олія з його плодів має властивості потужного натурального пестициду та інсектіциду, сильного природного антисептику — Авт.). Цей ботанічний пестицид використовується як інсектицид, який найефективніше діє на незрілих комах. Він має певні фунгіцидні переваги, пише Southern Living. Олія німу також використовується для профілактики та боротьби з такими захворюваннями, як антракноз, чорна плямистість, несправжня борошниста роса та борошниста роса.

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Наприклад, щоб запобігти борошнистій росі, почніть застосовувати препарат на сприйнятливих культурах в середині літа кожні 7−14 днів. Використовуйте той самий графік для боротьби з хворобою, яка вже присутня у вашому саду, щоб запобігти її поширенню.

Олія німу діє на комах двома різними способами. Вона порушує їхню харчову активність і впливає на гормони росту, які необхідні комахам для проходження різних стадій життєвого циклу. Вона також пригнічує попелицю, павутинного кліща.

Найголовніше, що для знищення шкідників олія німу потребує ретельного покриття і прямого контакту. Продукт не діє швидко, тому знадобиться деякий час, щоб побачити ефект.

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Зробіть пробне обприскування на невеликий листок, щоб переконатися, що засіб не спалить листя вашої рослини. Не використовуйте на розсаді, яка має ніжне листя, що легко обгорає. Не використовуйте на рослинах, що зазнають посухи.

Чергуйте нім з іншими органічними продуктами, щоб уникнути ймовірності того, що шкідники стануть стійкими до органічного продукту. Вибирайте попередньо розведений продукт з німу, а не концентрат. Це безпечніше для садівників, тому що розфасовка в правильних пропорціях означає, що ви використовуєте мінімально необхідний розчин для боротьби з комахами або хворобами.

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