Як оживити орхідею: прості способи повернути рослину до життя та цвітіння

Орхідеї — прекрасні кімнатні рослини. Вирощувати їх нескладно, але для повторного цвітіння необхідний правильний догляд за орхідеєю. Якщо потреби рослин не задовольняються, вони можуть почати проявляти ознаки дистресу і врешті-решт загинути. Якщо ваша орхідея давно не цвіте, не впадайте у відчай. Більшість видів орхідей цвітуть один або два рази на рік і впадають у стан спокою на кілька місяців, пише видання gardeningknowhow. Спробуйте ці тактики, перевірені експертами з орхідей.

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Більшості орхідей потрібно деякий час перебувати в стані спокою, перш ніж знову зацвісти. Здорова орхідея цвіте кілька тижнів, навіть два-три місяці, а потім впадає в стан спокою на шість-дев'ять місяців. Дайте орхідеї відпочити протягом цього періоду, щоб вона могла зацвісти, коли буде готова. Однак існують винятки, наприклад, орхідеї фаленопсис, які не впадають у справжній стан спокою. Якщо у вас є така орхідея, не видаляйте її стебло, оскільки вона може знову зацвісти на тому ж шипі.

Для більшості інших орхідей період спокою починається, коли опадають останні пелюстки. Коли це станеться, відріжте стебло і підготуйте рослину до відпочинку. Зменште полив і припиніть підживлення орхідеї. Помістіть рослину, що перебуває у стані спокою, у місце з дещо прохолоднішою температурою, приблизно 15−18°C. Переконайтеся, що рослина перебуває в темряві протягом всієї ночі.

Якщо ваша орхідея виглядає нещасною або не цвіте, можливо, їй потрібен догляд за корінням і новий горщик. Хороша ознака того, що їй потрібен більший горщик — це коріння, що звисає з країв або виходить з дренажного отвору. Крім того, якщо орхідея виглядає занадто великою для свого горщика і має важку верхівку, ймовірно, її потрібно пересадити. Щоб пересадити орхідею, дістаньте рослину з горщика й огляньте коріння. Здорова рослина повинна мати зелене, м'ясисте коріння. Блідо-зелені, злегка в'ялі корені — це не дуже добре, але їх можна оживити. Обріжте всі явно мертві корені, коричневі, кашоподібні або повністю висохлі. Виберіть трохи більший контейнер для орхідеї й використовуйте свіжий ґрунт для орхідей. Грунт виснажується, втрачає поживні речовини, і його слід замінювати кожні рік-два. Ніколи не пересаджуйте орхідею під час цвітіння — зачекайте, поки вона відцвіте.

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Перевірка коріння важлива для визначення стану здоров'я рослини, а також для оцінки вашого регулярного графіка поливу. Навчитися поливати орхідеї часто можна лише методом проб і помилок. Багато хто боїться перелити орхідеї і в підсумку не доливає, в результаті чого ви побачите сухе коріння. Якщо ви перелили, коріння може бути м'яким і кашоподібним, з ознаками гниття. За необхідності відрегулюйте графік поливу та обріжте підгнилі корені.

Якщо ваша проблема полягала в недостатньому поливі, дайте рослині добре розмокнути, перш ніж пересаджувати і пристосовувати до нового графіка поливу. Орхідея може виглядати дуже сухою і зморщеною, але після замочування вона повернеться до життя. Вирощування орхідей у воді є популярним рішенням, яке може врятувати хворі рослини — хоча замість того, щоб постійно занурювати їх у воду, орхідеї зазвичай циклічно переміщують між вологим і сухим середовищем, щоб імітувати їхнє природне середовище. Витягнувши орхідею з горщика, промийте і перевірте коріння. Відріжте ті, що виглядають надто пошкодженими.

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Наповніть горщик дистильованою або відфільтрованою водою кімнатної температури і поставте в неї чисте коріння орхідеї. Переконайтеся, що верхівка рослини знаходиться над рівнем води. За необхідності використовуйте затискачі та стяжки, щоб утримувати рослину на місці.

Протягом декількох днів чергуйте замочування вдень і витягання з води коріння на ніч, щоб воно висохло. Це може зайняти до місяця, тому запасіться терпінням.

Якщо проблеми з поливом і спокоєм не є проблемою для вашої рослини, перевірте і відрегулюйте інші важливі умови вирощування. Знаючи тип вашої орхідеї, ви зможете визначити, чи отримує вона достатню кількість сонячного світла. Недостатнє освітлення є поширеною проблемою. Ознаками цього є темно-зелене листя і затримка росту. Тримайте орхідею більше часу під яскравим світлом, природним або штучним. Орхідеї потребують високої вологості повітря, особливо в спекотну погоду. Якщо у вашому будинку сухе повітря, поставте під орхідею піддон з галькою або регулярно зволожуйте її водою. Також можна спробувати поставити її біля зволожувача повітря або у ванній кімнаті з хорошим освітленням.

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Ґрунт для вирощування орхідей не багатий на поживні речовини, тому підживлення є обов'язковим. Використовуйте водорозчинний, спеціально розроблений для орхідей рослинний корм відповідно до вказівок на етикетці. Або ж використовуйте звичайний збалансований рослинний корм, але розбавте його наполовину або на чверть. Не удобрюйте вашу орхідею в період спокою.

І зрештою переконайтеся, що ваша орхідея росте у відповідному температурному діапазоні. Не всі орхідеї походять з жарких тропічних лісів. Існують ті, що ростуть у прохолодному, проміжному та теплому кліматі. З'ясуйте, до якого типу належить ваша орхідея, і переконайтеся, що їй не надто тепло і не надто холодно. Всі орхідеї повинні отримувати зниження температури вночі.

Раніше «ФАКТИ» називали два способи приготування добрива для орхідей в домашніх умовах.

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