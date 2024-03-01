Не викидайте бананові шкірки: два способи приготування добрива для орхідей в домашніх умовах

Замість того, щоб викидати бананові шкірки — використовуйте їх для зміцнення та удобрення ваших рослин в домашніх умовах! Ви зробите одне з найкращих натуральних добрив для орхідей. Шлях до красивих і здорових квітів тривіально простий. Багаті калієм, фосфором, магнієм і кальцієм шкірки, перетворені на водний розчин, є ідеальним харчуванням для ваших квітів, пише Оgrod wnetrze kuchni.

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Бананова шкірка — це справжнє багатство мінералів і органічних речовин, які можуть стати цінним, органічним і безкоштовним джерелом живлення для ваших рослин. Вони містять значну кількість калію, фосфору. Крім того, ви знайдете магній, кальцій, сірку та кремнієву кислоту, які дають додаткову користь для здоров'я ваших рослин. Приготувати добриво з бананової шкірки банально просто. Ви можете зробити його двома способами.

Першій спосіб: покладіть бананові шкірки у велику банку і залийте їх водою (бажано заздалегідь розрізати їх на менші шматочки). Потім залиште закриту банку на ніч (ви можете залишити банку набагато довше, наприклад, на 2 тижні, просто не забувайте час від часу відкривати і перемішувати воду), щоб вийшло рідке бананове добриво. Потім просто полийте рослини, а шкірку викиньте в компост або у відповідний контейнер для сміття. Другий спосіб: змішайте бананові шкірки, щоб зробити багатий на поживні речовини банановий коктейль для ваших рослин. З таким коктейлем поживні речовини будуть більш доступними для рослин, і це сприятиме швидкому розкладанню шкірки. Потім просто висипте все це на ґрунт навколо рослин і обережно перемішайте ґрунт з добривом. Таке рішення набагато краще підходить для садових рослин. РЕКЛАМА

Використання цього виду натурального добрива має багато переваг. Це не тільки економічно, але й екологічно чиста альтернатива традиційним магазинним препаратам. Використання розведеного розчину бананової шкірки може сприяти кращому росту рослин, посилити їх стійкість і поліпшити зовнішній вигляд.

Може статися так, що добриво з бананової шкірки з часом почне приваблювати комах. Тоді варто почати розбавляти його 5 частинами води.

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Раніше повідомлялося про прості секрети, які допоможуть орхідеям радувати вас цвітінням весь рік.

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