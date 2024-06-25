Нестача пілотів для F-16: Україна зіткнулася з проблемою

Україна незабаром отримає винищувачі F-16, які можуть дати їй значну перевагу в протиповітряній обороні та боротьбі з російськими військами. Деякі пілоти вже пройшли підготовку в Данії та США, а перші літаки мають бути доставлені найближчим часом. Однак Київ зіткнувся з проблемою. Західні союзники пообіцяли 60 літаків. Але поки що підготовлено лише від 15 до 20 пілотів.

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Як повідомляють Kyivpost і Politico, США не в змозі підготувати більше українських пілотів. Загалом є 30 кандидатів, але навчальний центр у Тасконі, США, досягнув межі своїх можливостей, кажуть вони, пише t-online.

«Десятки» пілотів з різних країн проходять базову підготовку і навчання на F-16 в США і Європі, повідомив Politico речник Пентагону майор Чарлі Дітц, але відмовився назвати точну кількість.

До кінця року 20 українських пілотів F-16 повинні бути готові до роботи — вдвічі менше, ніж потрібно для оснащення ескадрильї з 40 літаків, повідомив виданню колишній співробітник Пентагону.

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Офіцер зі зв'язків з громадськістю Національної гвардії Арізони, майор Ерін Ханніган, повідомила газеті, що 162-е крило щорічно готує 30 іноземних пілотів. На питання, чи може ця кількість бути збільшена, вона відповіла, що ні. Виникає питання, чи знали США, скільки пілотів вони можуть підготувати, коли обіцяли тренувальні потужності. Крім того, Данія і Румунія, судячи з усього, також не в змозі прийняти нових пілотів на свої програми, повідомляє Politico. Навчальний центр у Данії все одно має бути закритий наступного року, оскільки данські ВПС переходять на літаки F-35.

Автор Kyivpost Джеффрі Фішер підозрює, що недоукомплектованість штату була причиною угоди з Францією. Президент Еммануель Макрон пообіцяв Україні літаки Mirage 2000 і навчання пілотів та обслуговуючого персоналу протягом шести місяців.

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Отже, до постачання і розгортання винищувачів F-16 ще далеко. Адміністрація Байдена дуже нерішуче ставилася до поставок і дозволила іншим країнам вперше надати свої винищувачі в розпорядження України в травні 2023 року. Данія, Норвегія та Нідерланди хочуть відправити 60 літаків в Україну цього літа.

За інформацією видання Politico, американські політики закликають Міністерство оборони США збільшити тренувальні потужності. Деякі члени парламенту написали відповідного листа — поки що, судячи з усього, безрезультатно. Згідно з повідомленням, уряд США вказує на те, що він також має зобов'язання щодо навчання перед іншими країнами.

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Кілька днів тому адміністрація Байдена оголосила, що надасть пріоритет деяким поставкам озброєнь в Україну, а інші партнери нехай почекають. Тому не виключено, що це може бути і у випадку з підготовкою українських пілотів.

Раніше повідомлялася думка українського офіцера про F-16: «Ми не носимо рожеві окуляри».

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