Справа Смирнова і до чого тут голова Апеляційного адмінсуду: на що звернули увагу в ЦПК

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) продовжує перевірку голови Шостого апеляційного адміністративного суду Олени Кузьмишиної у звʼязку з її можливою причетністю до виконання незаконних доручень ексзаступника глави Офісу президента Андрія Смирнова та ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це пише ЦПК.

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Повідомляється, що під час розгляду клопотання у суді першої та апеляційної інстанції прозвучали цікаві подробиці. Зокрема, про можливий вплив Смирнова на суддів. Так, на засіданні апеляційної палати ВАКС оприлюднили телефонні контакти Смирнова і Князєва.

Нагадаємо, що в ОП Смирнов відповідав саме за напрямок судової реформи та взаємодію із судовою гілкою влади.

«Так, слідство володіє даними про те, як Смирнов давав вказівки тодішньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Зокрема, у одній із розмов з абонентом, підписаним „Всеволод Князєв“, посадовець ОП ставить задачу співрозмовнику поспілкуватися з певного питання з головою апеляційного суду Кузьмишиною. На що Князєв погодився і сказав, що все виконає. Ймовірно, йшлось про голову Шостого апеляційного адмінсуду Олену Кузьмишину», — пише ЦПК про справу Смирнова.

За результатами перевірки Кузьмишиній загрожує звільнення і притягнення до кримінальної відповідальності. Слідство триває.

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