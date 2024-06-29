Скручується листя у томатів: аграрій розповів, як з цим боротися

Надворі вже майже липень. На городах та дачних ділянках починають наливатись соком томати. Але під час зростання рослину потрібно правильно доглядати — не тільки вчасно підгодовувати й пасинкувати, а й слідкувати, щоб на помідорах не було скрученого листя.

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Зазвичай скручується старе листя, яке вже віддало рослині свою силу. Воно росте знизу і його потрібно зрізати, розповів аграрій на Youtube-каналі «Корисне TV».

Але є ще одна причина, коли листя всередину скручується по всьому стеблу. Причина проста — томатам дуже спекотно, а скручене листя — це захисна реакція рослини. Через листя проходить фотосинтез, випаровується волога.

Щоб собі не нашкодити, томати скручують листя, закривають листову пластину й зменшують фотосинтез.

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Разом з тим це не дуже добре для рослини. Вона втрачає сонячний день, менше поглинає вологи, менше її випаровує й менше засвоює харчування. Як відомо, саме через фотосинтез рослина засвоює харчування.

Аграрій порадив, як вирішити ситуацію на користь рослин.

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Якщо помідори вирощуються у теплиці або у відкритому ґрунті, потрібно зробити затемнення. Для цього підійде затіняюча сітка. При такому підході томати будуть отримувати сонячні промені, але не будуть пектися на відкритому сонці.

Крім того, потрібно частіше поливати рослину.

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За словами експерта, бувають випадки, коли листя скручується не всередину, а навпаки на зовнішню сторону. Це говорить про те, що томатам багато вологи. Цю проблему можна вирішити тільки зупинкою поливів, тобто перестати поливати помідори 5−7 днів поспіль.

Раніше ми розповідали, що потрібно зробити, щоб томати не жирували.

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