«Це недоречно!»: Порошенко на зустрічі із захисниками шокував своїм вбранням

Народний депутат Петро Порошенко приїхав на зустріч з пораненими військовими та вдовами захисників у жакеті від лакшері бренду ціною у 2250 євро. Про це на своїй сторінці написав блогер Сергій Іванов, зазначивши, що політику треба бути скромнішим.

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«Я оцінив, що Петро Порошенко позбувся людини, яка відповідала в нього за м’яті піджаки. Це гарна новина. Але це точно не привід носити сорочки по € 2250. Особливо під час зустрічей із пораненими військовими та вдовами загиблих воїнів. Це недоречно», — пише Сергій Іванов, коментуючи останні фото Порошенка зі Львова.

За словами блогера, вбрання Порошенка — з ексклюзивної колекції лакшері бренду Ralph Lauren Purple Label.

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«У цьому творінні італійських майстрів гетьман поїхав до Львова на черговий фотосет з пораненими військовими», — написав він.

За словами блогера, хоч статки Порошенка всім відомі, йому самому не слід демонстративно їх виставляти.

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«Я розумію, що Петро — людина заможна, має гроші. Недаремно за час президентства він повернувся до списку мільярдерів Forbes, а за час повномасштабної війни — до трійки найбагатших олігархів країни. Але коли ти політик і збираєш з людей гроші як волонтер, треба бути скромнішим. Як би тебе не вабила «розкішна суміш тонкого льону, тутового шовку та кашеміру», — іронізує Іванов.

Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко за 2 роки війни збагатився у 20 разів більше, ніж до війни. Лише за 2023 рік лідер «Євросолідарності» задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу, увійшовши до топ-3 найбагатших олігархів України.

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