У травні Порошенко збагатився ще на майже 230 мільйонів, — НАЗК

Лідер найбагатшої парламентської фракції Петро Порошенко в травні збагатів ще на понад 227 мільйонів гривень. Відповідна інформація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Відповідно до поданих до НАЗК декларацій щодо зміни майнового стану, у травні 2024 року Порошенко став багатшим ще на 227 мільйонів 898 тисяч гривень. У своїх деклараціях народний депутат вказав, що отримав зазначені кошти як відсотки, дивіденди та повернення вартості від придбання цінних паперів.

Також згідно з аналітичним звітом YouControl, народні депутати від партії Порошенка «Європейська солідарність», яких в парламенті всього 27 осіб з 401, за війну збагатилися, як всі обранці Верховної Ради разом узяті. Так, заробітки опозиціонерів із фракції «Євросолідарність» за два роки склали понад 3 млрд грн. Приблизно стільки ж заробили всі 374 депутати від інших партій.

Окрім того, Петро Порошенко лише у 2022 році збагатився у 20 разів більше, ніж до війни, задекларувавши 1 млрд 435 млн грн заробітків. Тоді як за довоєнний 2021 рік Порошенко заробив всього 162 млн грн. Олігарх увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим.

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У 2023 році порівняно з 2022 роком статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та складають майже 1 мільярд доларів. Нагадаємо, минулого року Порошенко потрапив у скандал через отримання понад 37 млн грн від Міністерства фінансів Угорщини.



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