Секрети городника: найкращі «копійчані» підживлення для огірків, цибулі та інших культур

Городники на своїх ділянках використовують не лише «магазинні» добрива, а й приготовані самостійно, наприклад, з кропиви чи засіб із додаванням кефіру.

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Автори каналу «Дача. Сад та город» діляться кількома рецептами підживлення, які «коштують копійки».

Для капусти:

100 мл оцту (9 відсотків) на 10 л води. Поливати лійкою, капуста виростає хрусткою і солодкою. Підживлювати тричі за сезон.

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Для цибулі:

200 г дріжджів на 25 л відро води, настоювати 2 години і поливати.

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Для кpопу:

2 ложки сечовини на 20 л води.

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Для редиски:

У 10 л води додати 300 г дерев'яної золи. Πоливати розчином увечері під саме коріння.

Для болгарського перцю:

1 л води, 50 г дріжджів, півсклянки цукру змішати та залишити на 7 днів. Перед поливом розбавити водою: 1 склянку настою на 10 л води.

Для огірків:

700 г банку цибулиння висипати у 10-літрове відро води та довести до кипіння, зняти з вогню, закрити кришкою і настояти 12 — 14 год. Розбавити водою: на 1 л настою 4 л води. Рясно обприскувати бадилля огірків, обприскувати та проливати грунт.

Про те, чим можна підживити часник у травні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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