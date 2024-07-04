40.45 / 41.00 43.61 / 44.31
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Чому болгарський перець не дає врожаю: основні помилки городників

13:06 4 липня 2024
Перець

Перець — культура вельми примхлива і може реагувати на найрізноманітніші чинники — від погодних до браку мікроелементів, не даючи гарний рожай.

Автори каналу «Моя дача. Сад и город» розповіли про основні помилки, які припускаються дачники при його вирощуванні.

1. Виріс гірким. Це може статися тому, що ви посадили поряд гіркі та солодкі сорти.

2. Довго не дає бутонів. Це означає, що ви перегодували його азотними добривами, у тому числі настоєм бур'янів або гною, який йому взагалі протипоказаний.

РЕКЛАМА

Читайте також: Зробіть так, і перці виростуть величезними та солодкими

3. Цвіте, але зав'язей не утворює. Не відбувається запилення при високій вологості або надто високій температурі.

РЕКЛАМА

4. Осипаються квіти і навіть зав'язі. Можливі причини: заморозок; надлишок азоту; надто сухий ґрунт; різкий (понад 15°С) перепад денних та нічних температур; тривале похолодання чи полив холодною водою; осипання зав'язей може бути також спричинене плодовою гниллю в місці прикріплення плода.

Про правила посадки перців та баклажанів читайте на нашому сайті.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

23

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зупинка на блокпості

На кожному кроці буде блокпост та постійні перевірки документів: чого чекають від ТЦК після 16 липня

Кабачки

Кабачки в сметані — легка літня вечеря всього за пів години

Жак Фрайтаг

Чемпіона світу зі стрибків у висоту знайшли мертвим біля цвинтаря після таємничого зникнення (фото)

орхідея

Як оживити орхідею: прості способи повернути рослину до життя та цвітіння

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту