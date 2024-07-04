Чому болгарський перець не дає врожаю: основні помилки городників

Перець — культура вельми примхлива і може реагувати на найрізноманітніші чинники — від погодних до браку мікроелементів, не даючи гарний рожай.

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Автори каналу «Моя дача. Сад и город» розповіли про основні помилки, які припускаються дачники при його вирощуванні.

1. Виріс гірким. Це може статися тому, що ви посадили поряд гіркі та солодкі сорти.

2. Довго не дає бутонів. Це означає, що ви перегодували його азотними добривами, у тому числі настоєм бур'янів або гною, який йому взагалі протипоказаний.

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3. Цвіте, але зав'язей не утворює. Не відбувається запилення при високій вологості або надто високій температурі.

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4. Осипаються квіти і навіть зав'язі. Можливі причини: заморозок; надлишок азоту; надто сухий ґрунт; різкий (понад 15°С) перепад денних та нічних температур; тривале похолодання чи полив холодною водою; осипання зав'язей може бути також спричинене плодовою гниллю в місці прикріплення плода.

Про правила посадки перців та баклажанів читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay



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