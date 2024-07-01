П’ять важливих правил догляду за перцем у липні: зробіть так, і плоди виростуть великими і солодкими

Липень — важливий місяць догляду не тільки за кабачками, але й за іншою городиною, у тому числі і за перцями.

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Про це пише видання для споживачів.

Експерти радять звернути увагу на п'ять важливих моментів.

По-перше — це правильний полив. Середина літа нерідко виявляється дуже спекотною. Власник дачної ділянки зобов'язаний стежити за тим, щоб рослина не зіткнулася з нестачею вологи.

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Тому у спеку культуру треба поливати щодня.

По-друге, внесення добрив. У липні кущі перцю добре «відреагують» на підживлення з незгорілих деревних залишків, а також на калійні добрива.

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Підв'язка. Коли перці досить підросли, їх потрібно підв'язати, щоб через велику кількість плодів чи вітер, рослина не зламалася.

Мульчування. У середині літа ґрунт на грядці, де росте перець, варто покрити мульчою. Для цього підійде як скошена траву, так і перегній (але перегній кращий).

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Захист від хвороб. У липні, а особливо перед початком серпня городня культура стає особливо вразливою перед різними хворобами. Тому обовязково потрібно застосувати профілактичні препарати.

Про те, що роблять у цей час аграрії з Вінничини, вони розповіли у своєму відео.

А про те, чому скручується листя у томатів та як з цим боротися, розповів аграрій з Київщини. Городникам також варто дізнатись, що потрібно зробити, аби томати не жирували, а нарощували плоди та зав'язь.

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