Під виглядом закоханої пари агенти фсб шпигували за прикордонниками на Одещині

В Одесі, де нещодавно викрили двох військових та їхню поплічницю, які здавали росіянам локації української ППО, знешкодили чергових агентів фсб, які шпигували за морською охороною Одещини

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В Службі безпеки зазначають, що 23-річний одесит та його 18-річна наречена діяли в Одеській та Дніпропетровській областях, корегуючи ракетно-дронові удари рф по військовій інфраструктурі Сил оборони, а також розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію портового міста.

«Щоб отримати розвіддані, фігуранти обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на фоні „потрібних“ об’єктів. З отриманих відомостей зрадник готував агентурний „звіт“ для свого куратора з управління фсб по Східному військовому округу рф, його особу вже встановлено СБУ. У разі отримання актуальної розвідінформації окупанти планували використати її для повітряних ударів по місцях базування українських захисників. Втім, СБУ зірвала ворожий задум і затримала фігурантів на гарячому, коли вони шпигували поблизу потенційної цілі», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

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Ощо одесит також мав завдання розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію. Молодик потрапив у поле зору окупантів у травні цього року через анонімні чати в Телеграм-каналі, де обговорюють питання ухилення від мобілізації. Після вербування він залучив до підривної діяльності свою подругу.

Російському агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), дії його спільниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

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Наразі агент перебуває під вартою, щодо його спільниці вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Нагадаємо, що раніше в Одесі затримал сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізаційні заходи та «зливали» локації військових на території міста у мережу.

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Фото СБУ

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