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Кабачкові вафлі: «ідеальний літній сніданок» від відомої фудблогерки Наталії Жук

16:14 4 липня 2024
Вафлі з кабачків

Чого тільки не готують влітку із сезонних кабачків — і оладки запікають, і тушать у сметані.

А фудблогерка Наталія Жук пропонує ідеальний сніданок влітку — дуже смачні та легкі у приготуванні кабачкові вафлі. Рецптом цієї страви вона ділиться у соцмережах.

Інгредієнти:

  • 250- 300 г молодих кабачків;
  • сіль;
  • 1−2 яйця;
  • дрібка солі;
  • ½ ч л сушеного часнику (за бажанням);
  • 2−3 ст л борошна (можна додати будь яке борошно);
  • ½ ч л розпушувача;
  • петрушка;
  • 80 г сиру;
  • рослинна олія.

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Приготування:

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  • Натираємо на крупній терці молодий кабачок, вагою приблизно 250−300 г. Солимо та залишаємо на 5−10 хвилин. Віджимаємо зайву воду та викладаємо в миску. Вибиваємо 1 яйце.
  • Додаємо дрібку солі, пів чайної ложки сушеного часнику, 2 або 3 столові ложки борошна та розпушувач.
  • Ще додаємо дрібно нарізану петрушку, 80 грам натертого сиру та 2 столові ложки рослини олії.
  • Все добре перемішуємо, та викладаємо у розігріту вафельницю по одній великі столові ложці та смажимо до золотистого кольору, приблизно 3−5 хвилин.
  • Готові вафлі можна їсти без нічого, але за бажанням можна намастити крем-сиром та викласти авокадо і посипати кунжутом. Або з будь-якими іншими улюбленими інгредієнтами.

Раніше кулінар та екссуддя шоу «МайстерШеф» Тетяна Литвинова розповідала, як приготувати коржик з кабачками, куркою і сиром.

Фото — скріншот

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