Кабачкові вафлі: «ідеальний літній сніданок» від відомої фудблогерки Наталії Жук

Чого тільки не готують влітку із сезонних кабачків — і оладки запікають, і тушать у сметані.

А фудблогерка Наталія Жук пропонує ідеальний сніданок влітку — дуже смачні та легкі у приготуванні кабачкові вафлі. Рецптом цієї страви вона ділиться у соцмережах.

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Інгредієнти: 250- 300 г молодих кабачків;

сіль;

1−2 яйця;

дрібка солі;

½ ч л сушеного часнику (за бажанням);

2−3 ст л борошна (можна додати будь яке борошно);

½ ч л розпушувача;

петрушка;

80 г сиру;

рослинна олія.

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Приготування: РЕКЛАМА Натираємо на крупній терці молодий кабачок, вагою приблизно 250−300 г. Солимо та залишаємо на 5−10 хвилин. Віджимаємо зайву воду та викладаємо в миску. Вибиваємо 1 яйце.

Додаємо дрібку солі, пів чайної ложки сушеного часнику, 2 або 3 столові ложки борошна та розпушувач.

Ще додаємо дрібно нарізану петрушку, 80 грам натертого сиру та 2 столові ложки рослини олії.

Все добре перемішуємо, та викладаємо у розігріту вафельницю по одній великі столові ложці та смажимо до золотистого кольору, приблизно 3−5 хвилин.

Готові вафлі можна їсти без нічого, але за бажанням можна намастити крем-сиром та викласти авокадо і посипати кунжутом. Або з будь-якими іншими улюбленими інгредієнтами.

Раніше кулінар та екссуддя шоу «МайстерШеф» Тетяна Литвинова розповідала, як приготувати коржик з кабачками, куркою і сиром.

Фото — скріншот

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