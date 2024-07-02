Персикова зваба: смачнющий заливний пиріг від Людмили Борщ
Популярна в минулому українська фудблогерка Людмила Борщ, яка відома українцям своїми барвистими салатами «Мексика» та «Французька коханка», давно не публікує нових рецептів, але не заперечує проти публікації рецептів з її архіву.
Ось і днями в трендах YouTube з’явився її сезонний наливний пиріг з персиками, який дуже просто приготувати, а смак напевно вразить ваших несподіваних гостей.
Що знадобиться:
- борошно — 1 склянка;
- яйце — 1 штука;
- цукор — 100 г;
- кефір — 100 мл;
- масло — 50 г;
- персики — 2−3 штуки;
- сіль (для балансу смаків).
Як готувати
Яйце збиваємо з цукром протягом 3−4 хвилин, додаємо м’яке вершкове масло, вливаємо кефір кімнатної температури.
До рідких інгридієнтів просіюємо борошно і розпушувач, добре перемішуємо все разом.
Форму (діаметр 20 см) змащуємо маслом, вкладаємо на дно шматочки персика.
Виливаємо зверху тісто.
Випікаємо при 180 градусах протягом 30−35 хвилин.
Пригощайтеся!
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