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Книга рецептів

Персикова зваба: смачнющий заливний пиріг від Людмили Борщ

11:55 3 липня 2024
Шматочок пирога

Популярна в минулому українська фудблогерка Людмила Борщ, яка відома українцям своїми барвистими салатами «Мексика» та «Французька коханка», давно не публікує нових рецептів, але не заперечує проти публікації рецептів з її архіву.

Ось і днями в трендах YouTube з’явився її сезонний наливний пиріг з персиками, який дуже просто приготувати, а смак напевно вразить ваших несподіваних гостей.

Що знадобиться:

  • борошно — 1 склянка;
  • яйце — 1 штука;
  • цукор — 100 г;
  • кефір — 100 мл;
  • масло — 50 г;
  • персики — 2−3 штуки;
  • сіль (для балансу смаків).

Як готувати

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Яйце збиваємо з цукром протягом 3−4 хвилин, додаємо м’яке вершкове масло, вливаємо кефір кімнатної температури.

До рідких інгридієнтів просіюємо борошно і розпушувач, добре перемішуємо все разом.

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Форму (діаметр 20 см) змащуємо маслом, вкладаємо на дно шматочки персика.

Виливаємо зверху тісто.

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Випікаємо при 180 градусах протягом 30−35 хвилин.

Пригощайтеся!

Зверніть увагу також на десерт «Персикові троянди», смак якого нагадає про справжню пристрасть, і не лише до кулінарії.

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