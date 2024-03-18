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Переселенці отримуватимуть субсидію на оренду житла: що планує Кабмін

17:13 18 березня 2024
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В Україні, де пропонували до кінця квітня продовжити термін подачі переселенцями заяв на отримання виплат, розробили новий інструмент підтримки ВПО — субсидію на оренду житла.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, пілотний проєкт планується реалізувати упродовж двох років. При цьому розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється.

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Розмір субсидії залежатиме від:

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  • кількості осіб у родині, яка орендує житло;
  • доходів домогосподарства;
  • спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

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Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія. Наразі цей проєкт проходить процедуру погодження в Кабміні. В Мінсоцполітики зазначають, що після затвердження рішення вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки.

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Раніше юристи розповідали про зміну підходів до надання компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Насамперед компенсацію надають ВПО, які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф згідно з ухваленим урядом переліком; та ВПО, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, про що внесено інформацію до Державного реєстру або подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування.

Фото Мінсоцполітики

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