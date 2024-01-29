Уточнено перелік житла, яке не можна взяти в іпотеку: подробиці

26 січня набрала чинності постанова Кабміну № 1357 від 22 грудня 2023 р., якою внесено ряд змін, які стосуються державної іпотечної програми єОселя. Відтепер у рамках іпотечної програми єОселя можна придбати також житловий будинок. Під житловим будинком законодавець має на увазі як індивідуальний будинок, так і блокований, — так званий котедж чи таунхаус. Раніше у доступний кредит можна купити лише квартиру у житловому будинку, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

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«Уточнено перелік житла, яке не можна взяти в іпотеку. Так, не можна отримати кредит на:

житловий будинок, прийнятий в експлуатацію раніше ніж за 10 років до дати укладення договору, якщо такий об’єкт нерухомості розташований в м. Києві або в обласному центрі;

житловий будинок, прийнятий в експлуатацію раніше ніж за 3 роки до дати укладення договору іпотеки, для ВПО та інших громадян, які не мають житла, або житло яких менше за передбачену законодавством норму;

майнові права на житловий будинок, що будується;

житловий будинок, розташований на земельній ділянці, яка не належить до земель житлової та громадської забудови;

дачний або садовий будинок".

Визначено граничну площу будинку, який можна взяти в іпотеку. Так, нормативна площа житлового будинку, що надається для сім’ї з однієї особи (одинока особа), становить не більше ніж 62,5 кв м загальної площі та додатково 21 кв м — на кожного наступного члена сім’ї. Тобто, максимальна площа на сім'ю з 4-осіб — 125,5 кв м.

«Внутрішньо переміщені особи можуть отримати пільговий іпотечний кредит під 7% річних, якщо вони відповідають таким вимогам:

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вік від 18 до 70 років (включно);

платоспроможність;

відсутність у особи та членів його сім’ї діючих пільгових державних іпотек та лізингу;

не належать до осіб під санкціями та не перебувають у реєстрі олігархів;

не мають у власності понад законодавчо визначений мінімум (не враховуються об’єкти житлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій та/або тимчасово окупованих рф, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, відповідно до Переліку)".

Раніше повідомлялося, що українці, яким було відмовлено в участі у програмі єОселя, зможуть подати заявку ще раз.

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