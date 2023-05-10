Обов’язково дайте у травні це підживлення розсаді: вона пробудиться, прискорить ріст і завалить вас рясним урожаєм

Навесні дуже важливо не пропустити періоди, коли розсаду та садові рослини потрібно удобрити, щоб пробудити їх зростання та покращити перспективи майбутнього врожаю.

Автори YouTube-каналу «Генеральський» запропонували для садово-городніх рослин універсальне підживлення.

Таке підживлення особливо важливе на початковій стадії зростання культур, тобто навесні.

Добриво прискорює пробудження, зростання та розвиток культур, збільшує зелену масу, яка синтезує та накопичує речовини для плодоношення. Після такого підживлення підвищується врожайність ягід та овочів.

Йдеться про азотне добриво. Адже, як відомо, азот відповідає у рослин за безліч функцій.

Підживлення готується з нашатирного спирту та лимонної кислоти.

Лимонна кислота перетворює азот з аміаку на безпечну й доступну для рослин форму.

Для приготування розчину потрібно в 10 літрах води розвести одну столову ложку лимонної кислоти, добре розмішати. Потім додати 2 столові ложки нашатирного спирту і знову добре розмішати.

Рослини поливати по вологому ґрунту під корінь.

Цибуля, часник, морква, буряк, смородина, малина, яблуні та інші садові рослини вдячно відгукуються на таке підживлення. Цим недорогим добривом можна замінити гній чи розрекламовані засоби, які пропонують промислові виробники.

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