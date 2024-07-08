Як часто поливати помідори: знаючи ці секрети, ви точно матимете гарний врожай

Помідори — один з найпоширеніших овочів, які вирощують на городах. Однак варто пам'ятати про важливі процедури догляду, які дозволять їм оптимально розвиватися й давати рясний урожай. Однією з них є правильний полив. Як часто та коли слід поливати помідори, розповіли у виданні zielona.interia.pl.

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При вирощуванні томатів добре підтримувати ґрунт постійно вологим. Однак уникайте надмірного поливу рослин — це сприяє загниванню коренів, що часто призводить до грибкових захворювань. Важливо — при поливі струмінь води має бути спрямований на ґрунт, а не на листя й стебла томатів.

Ґрунт навколо томатів можна вистелити. Це зменшить випаровування води з ґрунту. Для цього підійде солома, кора, тріска або тирса. Добре використовувати частини хвойних рослин, які додатково підкислять ґрунт. Також варто знати, що для поливу томатів найкраще підходить дощова вода.

Як часто слід поливати помідори? Це залежить в першу чергу від погоди. У літній сезон, коли стоїть спекотна і суха погода, рекомендується поливати помідори набагато частіше (кожні 1−2 дні). Те ж саме стосується і молодих саджанців. Крім того, краще уникати поливу вдень — тоді під впливом сонця вода може швидко випаровуватися.

Поливати томати слід вранці або ввечері. У разі рясних літніх опадів частоту поливів слід скоротити. У нормальну погоду їх можна поливати приблизно кожні 4 дні. В середньому томатам потрібно близько 1−2 л води на кущ (або навіть 4 л води під час цвітіння і зав'язування плодів). Рослини, що ростуть на піщаному ґрунті, можуть потребувати інтенсивнішого поливу.

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Крім того, помідори потребують більше води під час цвітіння й зав'язування плодів. Тоді їх слід поливати приблизно кожні два дні. Правильний полив може вплинути не тільки на кількість врожаю, але і на його якість.

Раніше «ФАКТИ» розповідали також, як легко зрозуміти за зовнішнім виглядом огірків, чого не вистачає рослинам.

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