З’ясуйте, який у вас ґрунт: як правильно використовувати золу на городі

Наші рослини потребують певних мінералів для життя і росту. Деякі з них містяться в попелі й тому можуть покращити ріст рослин при внесенні добрива. Наприклад, попіл від необробленої деревини містить такі речовини: оксид кальцію — близько 50%, оксид калію — близько 15%, оксид магнію — близько 15%, фосфору — близько 5−7%. Для того, щоб мати можливість використовувати золу як добриво, важливо, щоб вона не була забруднена шкідливими речовинами. Наприклад, вона не повинна бути покрита лаком або склеєна. Старі піддони також необхідно попередньо перевірити на наявність покриттів і домішок. Сторонні предмети, такі як цвяхи, слід видалити, оскільки вони можуть назавжди пошкодити ґрунт і ускладнити догляд за садом, пише keep-it-gruen.de.

ВІДЕО ДНЯ

Але знайте — зола має дуже високе значення рН. Не кожен ґрунт може з цим впоратися. Тому важливо знати, який у вас тип ґрунту і як його визначають. Якщо ви хочете знати точно, варто взяти зразок ґрунту. Суглинки та глинисті ґрунти особливо підходять для використання. Вони можуть буферизувати лужну дію деревного вугілля. Ви також можете повернути дуже кислі ґрунти (наприклад, через хвойні ліси) в більш нейтральний діапазон за допомогою попелу.

Щоб не завдати шкоди рослинам, не слід використовувати занадто багато попелу. Але й замало теж не повинно бути. Потрібно не більше 50 г попелу на одну велику рослину (наприклад, кущі) або 50 г на м² на рік. Це запобігає тому, щоб ґрунт не став занадто лужним і не зашкодив рослинам.

Щоб уникнути ризику отруєння важкими металами, слід удобрювати попелом лише декоративні рослини. Оскільки вони не вживаються в їжу, ризик отруєння, як правило, відсутній. Тому не слід удобрювати попелом помідори, якщо ви хочете уникнути цього ризику. Ви можете використовувати золу як добриво для газону, троянд, лаванди, плюща та різних видів дерев, наприклад, грабів.

Існують різні способи розкидання попелу, щоб він без проблем потрапляв до рослин як добриво. Найпростіше рішення — просто розкидати попіл по поверхні. Дощова та зрошувальна вода перенесе мінерали в більш глибокі шари. Однак важливо розподілити попіл рівномірно. Ви також можете розподілити його над зрошувальною водою, при цьому слід використовувати однакову кількість.

Раніше фахівці розповіли про супернастій для томатів та огірків для гарного врожаю.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook