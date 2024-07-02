Супернастойка для томатів та огірків: всього одна склянка на відро води — і втомитеся збирати врожай

Дачники, які вирощують на своїх ділянках овочі, часто можуть за зовнішнім виглядом з'ясувати, чого саме не вистачає тій чи іншій культурі, зокрема, огіркам.

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Наразі огірки та томати вимагають догляду та підживлення, аби врожай порадував городників. Один з таких «домашніх» засобів готують на основі гороху, пише «На пенсії».

1 склянку гороху (краще брати колотий) заливають 1 літром чистої води та дають настоятися 24 години. Після цього настій проціджують та заливають 9 літрами води. Виходить відро настою, яким рослини поливають під корінь.

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Горох містить вітаміни групи В, вітаміни К і PP, калій, магній, фосфор, залізо, марганець, мідь, селен, цинк.

Підживлення потрібно проводити хоча б 1 раз на 10−14 днів.

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Про те, з якою культурою не варто поряд висаджувати помідори та про інші «несумісні» рослини читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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