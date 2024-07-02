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Супернастойка для томатів та огірків: всього одна склянка на відро води — і втомитеся збирати врожай

10:26 2 липня 2024
Огірки та помідори

Дачники, які вирощують на своїх ділянках овочі, часто можуть за зовнішнім виглядом з'ясувати, чого саме не вистачає тій чи іншій культурі, зокрема, огіркам.

Наразі огірки та томати вимагають догляду та підживлення, аби врожай порадував городників. Один з таких «домашніх» засобів готують на основі гороху, пише «На пенсії».

1 склянку гороху (краще брати колотий) заливають 1 літром чистої води та дають настоятися 24 години. Після цього настій проціджують та заливають 9 літрами води. Виходить відро настою, яким рослини поливають під корінь.

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Горох містить вітаміни групи В, вітаміни К і PP, калій, магній, фосфор, залізо, марганець, мідь, селен, цинк.

Підживлення потрібно проводити хоча б 1 раз на 10−14 днів.

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Про те, з якою культурою не варто поряд висаджувати помідори та про інші «несумісні» рослини читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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