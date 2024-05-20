Запечений перець, фарширований квашеною капустою: смачно та незвичайно

Ферментовані овочі зараз набирають популярності у всьому світі. А у нас вони завжди були популярні. Причому, незалежно від сезону. Квашені огірки, помідори, капуста - справжня смакота. Серед фруктів затребувані квашені яблука та кавуни.

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А чи куштували ви запечений болгарський перець, фарширований квашеною капустою? Якщо ні, варто приготувати. Можливо, цю страву ви захочете скуштувати ще не один раз. А якщо сподобається, то і гостям, можливо, запропонуєте.

Рецептом незвичайного смаколика поділилась кулінарка Ардія Діаманті.

- Ця страва вишукана та смачна, — говорить Ардія Діаманті. — Подавати її варто зі сметаною або часниковим соусом на основі йогурту. Для ефектної подачі варто використовувати перець різного кольору — наприклад, червоний, жовтий, зелений.

Запечений перець з начинкою із квашеної капусти РЕКЛАМА Перець болгарський — 2 штуки

Капуста квашена — 1 склянка

Кріп (за бажанням)

Сметана — 2 столових ложки

Перець почистити від зерен та плодоніжки та запекти. Фарширувати квашеною капустою, при бажанні попередньо додавши до неї свіжий кріп.

Подавати зі сметаною! І смачного!

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Нагадаємо рецепт горохового супу з курячими сердечками.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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