Запечений перець, фарширований квашеною капустою: смачно та незвичайно
Ферментовані овочі зараз набирають популярності у всьому світі. А у нас вони завжди були популярні. Причому, незалежно від сезону. Квашені огірки, помідори, капуста - справжня смакота. Серед фруктів затребувані квашені яблука та кавуни.
А чи куштували ви запечений болгарський перець, фарширований квашеною капустою? Якщо ні, варто приготувати. Можливо, цю страву ви захочете скуштувати ще не один раз. А якщо сподобається, то і гостям, можливо, запропонуєте.
Рецептом незвичайного смаколика поділилась кулінарка Ардія Діаманті.
- Ця страва вишукана та смачна, — говорить Ардія Діаманті. — Подавати її варто зі сметаною або часниковим соусом на основі йогурту. Для ефектної подачі варто використовувати перець різного кольору — наприклад, червоний, жовтий, зелений.
Запечений перець з начинкою із квашеної капусти
- Перець болгарський — 2 штуки
- Капуста квашена — 1 склянка
- Кріп (за бажанням)
- Сметана — 2 столових ложки
Перець почистити від зерен та плодоніжки та запекти. Фарширувати квашеною капустою, при бажанні попередньо додавши до неї свіжий кріп.
Подавати зі сметаною! І смачного!
Нагадаємо рецепт горохового супу з курячими сердечками.
Фото з альбому Ольги Сметанської39
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