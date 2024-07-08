Світоліна з жалобною стрічкою розгромила чемпіонку «Ролан Гаррос» на шляху до чвертьфіналу Вімблдону: відеоогляд матчу

Друга ракетка України Еліна Світоліна (21-а у світовому рейтингу), яка раніше здолала на Вімблдоні Магду Лінетт (44-а) з Польщі, німкеню Юлі Німайєр (90-а) і 10-у ракетку світу Онс Жабер з Тунісу, продовжила переможну ходу на турнірі серії «Великого шолома» у передмісті Лондона із загальним призовим фондом 63 млн доларів.

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У поєдинку четвертого раунду, на який 29-річна одеситка вийшла з жалобною стрічкою на згадку про жертв сьогоднішньої ракетної атаки терористів по Україні, вона у двосетовому протистоянні взяла гору над чемпіонкою «Ролан Гаррос"-2023 у парному розряді, 22-річною китаянкою Ван Сіньюй (та раніше сенсаційно змусила зачохлити ракетку 5-го номера рейтингу WTA американку Джессіку Пегулу) — 6:2, 6:1.

Вихід до чвертьфіналу змагань на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, де Еліна минулого року дійшла до півфіналу, приніс Світоліній 476 тисяч 27 доларів призових «брудними». Путівку до ½ фіналу Вімблдону бронзова призерка Олімпійських ігор оскаржить із уродженкою Москви, чемпіонкою Вімблдону-2022 Єленою Рибакіною (4-а) з Казахстану, яка вибила з турніру росіянку Анну Калінську (18-а) — 6:3, 3:0 (відмова). До речі, саме Рибакіну Світоліна обіграла у матчі за «бронзу» Ігор у Токіо.

На жаль, решта українок припинила виступи в одинарному розряді Вімблдону ще раніше. Леся Цуренко (59-а), Ангеліна Калініна (47-а) і Катерина Байндль (184-а) вилетіли в першому колі, Юлія Стародубцева (153-я) і Дарія Снігур (130-а) — у другому, а Марта Костюк (19-а) та Даяна Ястремська (27-а) — у третьому.

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Додамо, що серед невдах Вімблдону-2024 також значаться минулорічна чемпіонка Маркета Вондроушова (6-а) з Чехії та перша ракетка світу Іга Свьонтек з Польщі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська на Вімблдоні дотиснула росіянку з французьким паспортом і не потиснула їй руку.

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