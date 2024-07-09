Ніжний та ароматний: швидкий пиріг з абрикосами ідеально підійде до чаю або кави
В липні стартує сезон абрикос. За словами аграріїв, цього року надзвичайний врожай «Ананасних», «Червонощоких», «Самборських ранніх», «Монастирських» й інших сортів. Господині мають безліч рецептів випічки з цим яскравим смачним фруктом.
На сайті «Тлусті рецепти» запропонували рецепт швидкого пирога з абрикосами.
Для його приготування знадобиться:
230 г борошна;
130−150 г цукру;
2 яйця;
15 грамів розпушувача;
250 г рікотти або густої ряжанки;
100 гр вершкового масла;
8−10 абрикосів;
2 щіпки солі.
Приготування:
Просіяне борошно з’єднати з сіллю і розпушувачем.
До м’якого масла й цукру додати яйця і обережно збити вінчиком. Додати рікотту або вершки, і ще раз перемішати, поки маса не стане пишною і кремовою.
Додати борошняну суміш у кілька етапів. Кінцеве тісто має бути м’яким і приємним.
Дно форми вистелити пекарським папером, перекласти тісто і рівномірно розподілити його ложкою.
Половинки абрикосів (без кісточок) викласти розрізом вниз, злегка заглиблюючи їх у тісто.
Випікати пиріг при 180 °C 35 хвилин, потім залишити у духовці ще на 10 хвилин.
Посипати пиріг цукровою пудрою.
«Тісто виходить м’яким і має пухку консистенцію. А смак неймовірний», — запевняють кулінари.
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