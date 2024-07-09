Ніжний та ароматний: швидкий пиріг з абрикосами ідеально підійде до чаю або кави

В липні стартує сезон абрикос. За словами аграріїв, цього року надзвичайний врожай «Ананасних», «Червонощоких», «Самборських ранніх», «Монастирських» й інших сортів. Господині мають безліч рецептів випічки з цим яскравим смачним фруктом.

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На сайті «Тлусті рецепти» запропонували рецепт швидкого пирога з абрикосами.

Для його приготування знадобиться:

230 г борошна;

130−150 г цукру;

2 яйця;

15 грамів розпушувача;

250 г рікотти або густої ряжанки;

100 гр вершкового масла;

8−10 абрикосів;

2 щіпки солі.

Приготування:

Просіяне борошно з’єднати з сіллю і розпушувачем.

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До м’якого масла й цукру додати яйця і обережно збити вінчиком. Додати рікотту або вершки, і ще раз перемішати, поки маса не стане пишною і кремовою.

Додати борошняну суміш у кілька етапів. Кінцеве тісто має бути м’яким і приємним.

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Дно форми вистелити пекарським папером, перекласти тісто і рівномірно розподілити його ложкою.

Половинки абрикосів (без кісточок) викласти розрізом вниз, злегка заглиблюючи їх у тісто.

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Випікати пиріг при 180 °C 35 хвилин, потім залишити у духовці ще на 10 хвилин.

Посипати пиріг цукровою пудрою.

«Тісто виходить м’яким і має пухку консистенцію. А смак неймовірний», — запевняють кулінари.

Господиням також варто звернути увагу на рецепт пирога з абрикосами та полуницею.

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