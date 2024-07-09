«Не поважають жодних нормальних правил»: у США відреагували на ракетний обстріл по Києву та інших містах

Офіційний представник Державного департаменту США Деніел Сайзек прокоментував жорстоку атаку по Україні 8 липня та сказав, що це ще один жахливий напад після Маріуполя, Бучі та всього, що вже було скоєно російською стороною.

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«Те, що сталося — чистий жах. Американці висловлюють щирі співчуття українському народові. Це показує, що кремль не поважає жодних нормальних, звичайних правил, навіть правил війни. Це ще один жахливий злочин. І це теж показує, наскільки важливими є системи протиповітряної оборони на даний момент в Україні. Тож це дуже важливий пріоритет для США — направити ще системи ППО до України. США також закликають інших партнерів робити це. І спрямовувати не лише системи, а й снаряди для того, що вже є. США надають зброю Україні, щоб вона могла завдати ударів по російських силах, у тому числі й усередині росії. І це теж важливо, щоб, треба сподіватися, мінімізувати чи навіть припинити такі атаки. Але, на жаль, у кремлі є дуже безсовісні люди, котрі готові майже на все».

Він додав, що не раз спостерігав, що у ЗМІ писали багато про те, як Білий дім та інші західні партнери України нарешті зрозуміли, наскільки важливо, щоб Україна могла використовувати зброю, наприклад, по російських прикордонних областях біля Харкова.

«США спостерігають, як Україна своєю зброєю атакує цілі усередині росії. Звісно, є майже постійні дискусії з Офісом президента із цього приводу. Але, зрештою, це рішення українців та адміністрації Зеленського, яким чином і де захистити Україну. Тут також варто зазначити, що хоробрі українці зупинили російський напад біля Харкова. Ми всі пам'ятаємо, як це було півтора місяця тому. Що це була, можна сказати, надзвичайна ситуація, і ніхто не знав, як далеко російська армія могла дійти у цьому нападі».

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