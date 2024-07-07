Його близькі бояться найгіршого: ЗМІ про стан Аффлека через проблеми у шлюбі

Бен Аффлек зараз переживає не найкращі часи. Чутки про кінець його шлюбу з Дженніфер Лопес, схоже, підтверджуються. Тож напруження через нав'язливу увагу преси, яке актор і його дружина витримують в останні місяці, здається, бере своє, пише Marca.

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Бен вже довів це кілька днів тому, коли втратив контроль над собою, зіткнувшись з папараці. Вони чекали на нього на виході з особняка, в якому Аффлек живе з Джей Ло в Беверлі-Хіллз. Актор, очевидно, поїхав забрати свої особисті речі, скориставшись тим, що його дружина перебувала у відпустці в Італії.

«Не дивно, що він зірвався, — стверджує джерело, близьке до Аффлека. — Він на межі зриву».

Друзі Бена вже деякий час хвилюються за актора через те, що йому довелося пережити за останні кілька місяців.

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«Він переживає дуже темний момент, і коли він в такому стані, його близькі не можуть не боятися найгіршого», — зізнається джерело.

Сім'я завжди була фундаментальною опорою для Бена, який останнім часом «був дуже зосереджений на своїх дітях». Актор також знайшов підтримку в особі своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер, яка не соромиться пропонувати свою допомогу як Аффлеку, так і Джей Ло.

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«Джен завжди втручається, коли йому стає так погано, — розповіло джерело про актрису, якій вже доводилося відвозити Бена на реабілітацію, коли він мав певні проблеми у 2018 році. — Вона часто відвідує його вдома, щоб переконатися, що у нього все гаразд, і це, ймовірно, не дуже подобається Дженніфер Лопес, навіть якщо вони живуть в окремих крилах дому».

Тим часом шанувалиники обговорюють фігуру Джей Ло, яка дуже схудла, можливо, через негаразди з Беном.

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Фото: instagram.com/topitaliafr

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