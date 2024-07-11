«Медицина не завжди має відповіді»: донька Бена Аффлека розповіла про свій стан після тяжкого захворювання

Вайолет Аффлек під час публічного виступу розповіла, що у 2019 році мала поствірусну хворобу. Доньці Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер зараз 18 років, і вона час від часу з'являється на публіці, поки навчається в коледжі.

ВІДЕО ДНЯ

На заході Вайолет була в захисній масці, і вона закликала розширити доступ до масок у громадських місцях під час вечірньої частини засідання, де мешканці могли висловити свої думки, пише marca.com.

«У 2019 році у мене була поствірусна хвороба, — розповіла Вайолет. — Зараз зі мною все гаразд, але я на власному досвіді переконалася, що медицина не завжди має відповіді на наслідки навіть незначних вірусів. Пандемія Covid-19 ще більше підкреслила це».

За даними клініки «Майо», поствірусний стан виникає після вірусної інфекції і характеризується втомою, млявістю, втратою пам'яті, нездатністю зосередитися та виснаженням, і може тривати місяцями після первинного зараження.

«Кожна десята інфекція призводить до затяжної Covid-інфекції, яка є руйнівним неврологічним і серцево-судинним захворюванням, здатним позбавити людей здатності працювати, бачити, рухатися і навіть думати, — поділилася Вайолет, пояснивши, що інфекція найсильніше вдарила по вразливих громадах по всій країні. — Щоб протистояти тривалій кризі Covid, я вимагаю забезпечити наявність масок, фільтрації повітря та ультрафіолетового освітлення в державних установах, включно з в'язницями та центрами утримання під вартою. А також запровадити обов'язкове носіння масок в окружних медичних установах».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Дженніфер Лопес, Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер дають уроки стосунків між батьками.

Фото з соцмережі X

РЕКЛАМА

77

Читайте нас у Facebook