Не такий Бен вже і ідеальний: стало відомо, що Дженніфер Лопес хоче показати шанувальникам

Вирішити проблеми у шлюбі та відновити стосунки у Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, судячи з усього, не вдасться.

Водночас 54-річна Дженніфер рада, що люди нарешті починають розуміти, що її 51-річний чоловік не такий ідеальний, як багато хто вважав, пише видання In Touch Weekly.

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Як уточнює інсайдер журналістів, «проблеми з зобов'язаннями», а також дратівливість та відсутність будь-яких зусиль, щоб врятувати шлюб, були помітні навіть під час їхніх публічних виходів.

«Всі в оточенні Джей Ло вважають несправедливим, що саме її вважають винною в цьому. Просто подивіться на поведінку Бена, щоб зрозуміти, які у нього проблеми з керуванням гнівом», — говорить джерело.

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«Без сумніву, Джей Ло дуже рада, що люди починають отримувати уявлення про те, хто такий Бен насправді. Бен може бути привабливим, але в нього є і досить неприваблива сторона, яку Дженніфер терпіла більшу частину часу, коли камери були вимкнені» , — додає інсайдер.

За його словами, чим більше Дженніфер працювала над тим, щоб урятувати стосунки, тим сильніше вона розуміла, що «саме вона робила всю роботу, постійно намагаючись підняти йому настрій і зробити все для нього ідеальним».

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«Щиро кажучи, їй набагато краще без нього», — додало джерело.

Вже якийсь час пара перебувала на межі розлучення, але намагалася врятувати свій шлюб (за участю колишньої дружини Аффлека Дженніфер Гарнер, якій це, як кажуть інсайдери, набридло). Однак джерела напередодні заявили, що шлюб Лопес та Аффлека «розпався вже кілька місяців тому». За словами близького до пари інсайдера, вони ще у березні вирішили, що більше не можуть бути разом. Шанувальники співачки помітили, що Лопес сильно схудла останнім часом, і вирішили, що це може бути пов'язане із переживаннями через проблеми у шлюбі.

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Нагадаємо, на тлі чуток про розлучення з Беном Аффлеком, Дженніфер Лопес опублікувала свій старий кліп, в якому є слова «він її не вартий».

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