Розкішний спосіб життя, попри приховані статки: на чому «погоріла» легенда Миколи Тищенка

Колишня дружина Миколи Тищенка Алла Барановська, яку ЗМІ запідозрили у фіктивному розлученні з нардепом, перестала бути активним користувачем соцмереж. Блогерка та бізнесвумен з 19 червня нічого не постить ні у стрічку, ні на своїй особистій сторінці, ні на сторінці своїх салонів краси. Хоча до арешту Тищенка обидва любили демонструвати свої статки.

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Як писали ЗМІ, любителька лакшері-життя Барановська минулого року, в розпал війни, відкрила ще один розкішний салон краси Clipse. Uzhgorod. Місце для нього обрала непересічне — елітний житловий комплекс Silver Park. В цьому ж ЖК у Тищенка, за даними розслідувачів, є й житло. Втім, оформлене воно на підставних людей, як і салон. Рієлтори оцінили вкладення Тищенка в салон краси приблизно у 700 тисяч доларів.

Подобалося Аллі Барановській й хизуватися у соцмережах коштовними луками. Минулого року в інстаграмі Барановська засвітила образ, сумарна вартість якого, за найскромнішими оцінками, близько 800 тисяч гривень. Цю кругленьку суму в більшості складали прикраси.

Образ на 800 тисяч гривень

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Попри інстаграм-сторіз вже колишньої дружини, на публіку Тищенко заявляв, що свої статки заробляв протягом довгих років власним трудом. Насправді ж нардеп воліє приховувати елітне майно. Так, коштовну нерухомість він оформлював на підставних людей не лише в Ужгороді, а й у столиці. За схожою схемою придбав квартиру та паркомісця в елітному ЖК PecherSKY. Журналісти з’ясували, що хоча нерухомістю й користується сам нардеп з родиною, але офіційно вона належить такій собі родині Ситак. Так і офіційне завершення подружнього життя Тищенко використав знову ж таки з єдиною метою — приховати статки. Свою версію журналісти підтверджують тим, що саме наприкінці минулого року посадовців змусили знову оприлюднювати електронні декларації. Тищенко ж задекларував посеред іншого ще 12 мільйонів гривень та вказав, що це нібито подарунок від Барановської. Розлучитися ж вони встигли якраз перед публічним відкриттям декларацій. Також розслідувачі висвітлювали причетність Тищенка й до інших розкішних закладів, таких як готель «Бристоль», комплекс «Кілікія». Викрили навіть його зв’язок з похоронним бізнесом. Так, фірма ритуальних послуг «Сяйво» афілійована з помічником нардепа Зінченком через його дружину Світлану Андрієнко. Тищенко отримує прибутки з бізнесів, які йому нібито не належать, та користується житлом і машинами, оформленими теж не на нього. При цьому продовжує заявляти, що чесно заробив всі свої гроші. До ганебної ситуації у Дніпрі публікації журналістів-розслідувачів так і не стали приводом для розслідування правоохоронців.

Та тепер, коли нардепа відправлено під домашній арешт, а впливовий кум, голова ОП Андрій Єрмак, публічно відхрестився від нього, можливо, це стане сигналом для слідчих про те, що «криші» у Тищенка вже нема й можна сміливо братися за викриття його корупційних схем.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як в Україні відреагували на скандал з нардепом Тищенком.

На фото у заголовку: Алла Барановська та Микола Тищенко (Фото: instagram.com/allabonya)

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