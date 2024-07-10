Школа городника: використовуйте цей засіб — і у фітофтори на томатах не буде жодного шансу

Фітофтора інфекційна (Phytophthora infestans) зазвичай паразитує на картоплі та інших пасльонових, вона викликає небезпечне захворювання — фітофтороз. Якщо овочі у сезон хворіли, то досвідчені городники радять восени провести заходи зі знезараження грунту. Бо спори фітофтори зимують на заражених бульбах, особливо на тих, які залишилися в землі після збору врожаю, в купах бадилля, ґрунті або на заражених рослинах. Вони швидко поширюються в теплих і вологих умовах. Це може мати руйнівні ефекти, завдаючи шкоди сільському господарству.

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Фітофтороз (бура гниль томатів) вражає всі надземні органи рослини. Хвороба, як правило, передається помідорам від картоплі. Автори каналу «Дача. Сад та город» пропонують боротися з фітофторозом за допомогю засобу на основі фурациліну.

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Для цього шість таблеток кришать та заливають 300 мл гарячої води, перемішують та дають настоятися 20−30 хвилин. Розчин розводять у 6 літрах води, ним обприскують кущі та ґрунт.

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Обробку проводять під час активного розвитку томатів.

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Фото Pixabay

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