Якщо немає ідеї на вечерю: рулет з куркою та баклажанами стане улюбленою стравою всієї родини
З листковим тістом можна готувати не лише солодку випічку, а й різноманітні м'ясні рулети. Наприклад, з куркою, сиром та грибами.
Автори ресурсу «Шуба» пропонують рецепт рулету з куркою і баклажанами — чудової страви, яка швидко готується. За бажанням можна замінити баклажани кабачками або солодким перцем. Також смачно додати до начинки карамелізовану цибулю.
Інгредієнти (на 4 порції):
- Листкове тісто — 500 г;
Для начинки:
- Баклажан — 2 шт.;
- Куряче філе — 300 г;
- Часник, зубчики — 3 шт.;
- Плавлений сир — 150 г;
- Твердий сир — 100 г;
- Олія соняшникова -1 ст. л.;
- Сіль — за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком;
Для прикрашання:
- Яйце куряче, жовток — 1 шт.;
- Кунжут білий — за смаком.
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Приготування:
- Баклажани помийте, наріжте тонкими пластинками й посоліть. Обсмажте на олії по кілька хвилин з обох боків. Перекладіть їх на тарілку і посипте подрібненим часником.
- М’ясо помийте, покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 30 хвилин. Потім наріжте тонкими скибочками, поперчіть. Твердий сир натріть на грубій тертці.
- Попередньо розморожене тісто розкачайте в пласт товщиною 5 мм. Змастіть тісто м’яким плавленим сиром, зверху викладіть пластинки баклажанів, на них — шматочки м’яса і посипте твердим сиром. Щільно загорніть у рулет, краї защипніть.
- Рулет змажте збитим жовтком і присипте кунжутом.
- Викладіть на деко швом донизу і випікайте 40−45 хвилин до золотистої скоринки при температурі 180 °C.
Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом печеного рулету з курки.
Фото «Шуби»11
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