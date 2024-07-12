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Якщо немає ідеї на вечерю: рулет з куркою та баклажанами стане улюбленою стравою всієї родини

16:04 12 липня 2024
Рулет з куркою

З листковим тістом можна готувати не лише солодку випічку, а й різноманітні м'ясні рулети. Наприклад, з куркою, сиром та грибами.

Автори ресурсу «Шуба» пропонують рецепт рулету з куркою і баклажанами — чудової страви, яка швидко готується. За бажанням можна замінити баклажани кабачками або солодким перцем. Також смачно додати до начинки карамелізовану цибулю.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Листкове тісто — 500 г;

Для начинки:

  • Баклажан — 2 шт.;
  • Куряче філе — 300 г;
  • Часник, зубчики — 3 шт.;
  • Плавлений сир — 150 г;
  • Твердий сир — 100 г;
  • Олія соняшникова -1 ст. л.;
  • Сіль — за смаком;
  • Перець чорний мелений — за смаком;

Для прикрашання:

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  • Яйце куряче, жовток — 1 шт.;
  • Кунжут білий — за смаком.

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Приготування:

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  • Баклажани помийте, наріжте тонкими пластинками й посоліть. Обсмажте на олії по кілька хвилин з обох боків. Перекладіть їх на тарілку і посипте подрібненим часником.
  • М’ясо помийте, покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 30 хвилин. Потім наріжте тонкими скибочками, поперчіть. Твердий сир натріть на грубій тертці.
  • Попередньо розморожене тісто розкачайте в пласт товщиною 5 мм. Змастіть тісто м’яким плавленим сиром, зверху викладіть пластинки баклажанів, на них — шматочки м’яса і посипте твердим сиром. Щільно загорніть у рулет, краї защипніть.
  • Рулет змажте збитим жовтком і присипте кунжутом.
  • Викладіть на деко швом донизу і випікайте 40−45 хвилин до золотистої скоринки при температурі 180 °C.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом печеного рулету з курки.

Фото «Шуби»

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