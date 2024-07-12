Якщо немає ідеї на вечерю: рулет з куркою та баклажанами стане улюбленою стравою всієї родини

З листковим тістом можна готувати не лише солодку випічку, а й різноманітні м'ясні рулети. Наприклад, з куркою, сиром та грибами.

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Автори ресурсу «Шуба» пропонують рецепт рулету з куркою і баклажанами — чудової страви, яка швидко готується. За бажанням можна замінити баклажани кабачками або солодким перцем. Також смачно додати до начинки карамелізовану цибулю.

Інгредієнти (на 4 порції): Листкове тісто — 500 г; Для начинки: Баклажан — 2 шт.;

Куряче філе — 300 г;

Часник, зубчики — 3 шт.;

Плавлений сир — 150 г;

Твердий сир — 100 г;

Олія соняшникова -1 ст. л.;

Сіль — за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком; Для прикрашання: РЕКЛАМА Яйце куряче, жовток — 1 шт.;

Кунжут білий — за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА Баклажани помийте, наріжте тонкими пластинками й посоліть. Обсмажте на олії по кілька хвилин з обох боків. Перекладіть їх на тарілку і посипте подрібненим часником.

М’ясо помийте, покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 30 хвилин. Потім наріжте тонкими скибочками, поперчіть. Твердий сир натріть на грубій тертці.

Попередньо розморожене тісто розкачайте в пласт товщиною 5 мм. Змастіть тісто м’яким плавленим сиром, зверху викладіть пластинки баклажанів, на них — шматочки м’яса і посипте твердим сиром. Щільно загорніть у рулет, краї защипніть.

Рулет змажте збитим жовтком і присипте кунжутом.

Викладіть на деко швом донизу і випікайте 40−45 хвилин до золотистої скоринки при температурі 180 °C.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом печеного рулету з курки.

Фото «Шуби»

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