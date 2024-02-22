Обминайте їх десятою дорогою: названо мережі АЗС, де замість бензину заливають сурогат

Завдяки тому, що в Україні нарешті закінчилася паливна криза, дослідники можуть більше часу виділити на визначення мереж, де відкрито торгують контрафактом.

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А таких в Україні зовсім немало, стверджується в дослідженні Інституту споживчих експертиз, пише Avtosota.

Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на зони — зелену, синю та червону.

У першу потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, тобто європейське пальне.

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Синя — зона Євро 4 (порушення за довоєнними нормативами), але з незначними відхиленнями.

І нарешті, червона — сюди потрапили мережі, пальне на яких взагалі не відповідало жодним нормативам, і яке взагалі не є бензином, а являє собою певну паливну суміш. Заправка таким сурогатом гарантовано призведе до знищення двигуна сучасного авто.

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Проби були відправлені до сертифікованої лабораторії, де їх досліджували на відповідність до нормативів профільного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Євро5). Зразки були перевірені за основними параметрами — октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу.

У зеленій зоні лідерів опинилися 6 мереж — WOG, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7, ZOG та ANP.

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Насамперед було перевірено найголовніший для роботи двигуна параметр — октанове число. Норматив встановлено на рівні не нижче 95 одиниць. У WOG рекордний запас (97,7 од.). Відмінно — ОККО (96,8), KLO (96,8). У PRIME, AVANTAGE 7, та ZOG — більше 96-ти од. При таких показниках двигун працює на повну потужність, це явний маркер заводського європейського палива. Далі подивилися на вміст сірки, одним з найважливіших показників, який є показником довгого «життя» двигуна. Мінімальне значення виявлено у бензині А-95, придбаному в мережі WOG (7 мг/кг), KLO та запорізькій ZOG (по 7 мг/кг). Це із запасом перевищує допуски Євро 5.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення в межах норми, найкращий показник у ОККО — лише 14,7%, AVANTAGE 7 (28.5).

Далі було перевірено ще один важливий показник — вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості прямо впливає на зменшення ресурсу двигуна. Тут результати полярні, але все у допусках. Найменша кількість — у PRIME (0,19% при нормі не вище 1%) та ОККО (0,21%).

Синя зона. Тут виявилися і преміальна мережа SOCAR, і дискаунтери BVS та NEFTEK. Незначні відхилення від стандарту Євро 5 зафіксовані у SOCAR та BVS за вмістом сірки — 15 та 14 мг/кг відповідно.

У червоній зоні — суцільна «радість» для любителів економії. Бензин А-95 у мереж БРСМ НАФТА, MARSHALL, NPG, УКРПЕТРОЛЬ, RUR, ВЕСТА та просто безіменних діжок на узбіччі.

У MARSHALL, ВЕСТА, NPG та УКРПЕТРОЛЬ октанове число виявилося набагато нижчим від необхідного — від 92 до 93 одиниць. А це чіткий маркер саморобного палива, виготовленого в кустарних умовах. Але «рекордсмени» просто ввели в ступор експертів — суміш, куплена на АЗС RUR в Кіровоградській області — 78,8 одиниць! Не відстала і «діжка» у Києві — 85,8 одиниць. Прямий наслідок ціни на 10 грн./літр менше від конкурентів. Це серйозне порушення, оскільки двигуни сучасних автомобілів чітко налаштовані відповідний рівень октанового числа.

Заправка бензином із зниженим октаном як мінімум збільшить витрату палива та зменшить потужність двигуна, а як максимум може призвести до тотальної поломки паливної апаратури.

Що стосується шкідливої для екології та повітря сірки — то перевищення практично в двадцять сім (!) разів було виявлено у зразку БРСМ НАФТА (277 мг/кг при нормі не більше 10). Але і тут виявився «рекорд» — кількість сірки у пробі УКРПЕТРОЛЬ перевищує норму в 64 рази, тобто 640 мг/кг.

Але найбільшою проблемою виявився вміст бензолу, дворазове і більше перевищення допустимого рівня цієї токсичної речовини виявлено у абсолютно у всіх аутсайдерів. Так, в зразку бензину А95, який було придбано на АЗС мережі RUR, в лабораторії знайшли абсолютний «рекорд» за весь час досліджень — 10,2% (!!). Нагадаємо, це небезпечна сполука, від якої утворюється нагар та відбувається перегрів двигуна. При таких захмарних вмістах бензолу, проблеми зі здоров'ям у водіїв та пішоходів практично неминучі. Як і майже однозначна поломка автомобіля, витрата коштів і нервів.

Пальне, яке постачають деякі мережі, не відповідає стандартам, встановленим відповідними ДСТУ (Державний стандарт України). Зокрема, виявлено, що бензин KRAFT перевищує допустимий рівень сірки в 35 разів — 352 мг/кг при максимально допустимому обмеженні 10.

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