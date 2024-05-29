Зірка серіалу «Всі жінки — відьми» Шеннен Догерті, яка бореться з раком 4-ї стадії (захворювання діагностували у 2015 році), відповідаючи на запитання шанувальників в останньому епізоді свого подкасту Let's Be Clear, сказала, що її буквально розбило «звільнення» з серіалу, пише geo.tv.

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«Я шкодую про це в одному сенсі. Я шкодую про це через фанатів, — поділилася вона. — Але я не шкодую про це для себе, тому що я була настільки неймовірно розбита звільненням, що, гадаю, навіть через роки, роки, роки, якби я потрапила на той знімальний майданчик, це все повернуло б мене до реальності».

Зірки серіалу "Всі жінки - відьми"

У грудні Шеннен потрапила в заголовки газет, коли заявила, що її партнерка з фільму Алісса Мілано була причиною до її звільнення зі «Всі жінки — відьми» у 2001 році.

«У правдивій історії, яку ми розповіли, немає нічого ревізіоністського, — сказала акторка. — Немає ніяких кидків щіткою чи черевиком. Немає запізнень з призначенням дати, немає посередника, який би місяцями не з'являвся. Я пам'ятаю факти так, ніби все ще живу в них».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що хвора на рак Шеннен Догерті розпродує свої речі.

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