Жодних шансів фітофторі: прості рецепти для захисту томатів

В сезон томатів дачники стикаються з такою проблемою, як фітофтора. Боротися з нею можна як «хімією» (фунгіцидні препарати) так і правильним підбором «сусідів» для помідорів на грядках.

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А автори floristics.info зібрали підбірку народнимх засобів, які використовують на дачних ділянках:

Часниково-марганцевий настій від фітофтори на помідорах

100 г подрібненого в м'ясорубці часнику (можна використовувати для цієї мети не тільки зубки, а й листя, і стріли рослини) залити склянкою води, добу настояти, процідити і, розвівши цей настій у 10 л води, додати в нього 1 г перманганату калію.

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Настій соломи від фітофтори на помідорах

Кілограм гнилого сіна або соломи залийте 10 л води, додайте жменю сечовини і дайте 3−4 дні настоятися. Процідіть настій і обробіть ним помідори.

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Дріжджі від фітофтори на помідорах

Розчиніть у відрі води 80 г дріжджів і полийте цим розчином томати при перших симптомах фітофтори.

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Мідний дріт проти фітофтори на помідорах

Обприскування помідорів від фітофтори можна замінити «мідним проколюванням». Дріт потрібно прожарити на вогні або зачистити наждачкою, нарізати на шматки завдовжки 3−4 см, вставити такий шматочок у стебло дорослого помідорного куща на висоті 10 см від ґрунту і загнути кінці дроту вниз. В жодному разі не обертайте дріт навколо стебла!

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Деякі садівники воліють обертати шматочки мідного дроту навколо коренів розсади перед її висадкою на грядку. Річ у тім, що мікродози міді, посилюючи окислювальні процеси, стабілізуючи вироблення хлорофілу і стимулюючи кисневий обмін, зміцнюють імунітет рослини і роблять його стійким не тільки до фітофтори, а й до інших інфекцій.

Йод від фітофтори на помідорах

На 10 л води достатньо 1 л нежирного молока і 20 крапель йоду.

Зольний розчин проти фітофтори на томатах

Цю обробку проводять у три етапи: як тільки розсада прийметься і піде в ріст, перед цвітінням томатів і безпосередньо перед появою перших зав'язей. У 10 л води додають піввідра деревної золи, три дні настоюють, час від часу перемішуючи. Потім рідину потрібно злити, довести її обсяг до 30 л і додати до складу 30−35 г рідкого мила.

Сироватка від фітофтори на помідорах

Розведіть сироватку у співвідношенні один до одного водою і з перших днів липня обприскуйте помідори хоч щодня.

Також для боротьбі зі фітофторою можно використовувати фурацилін. Для цього шість таблеток кришать та заливають 300 мл гарячої води, перемішують та дають настоятися 20−30 хвилин. Розчин розводять у 6 літрах води, ним обприскують кущі та ґрунт.

Фото з мережі

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