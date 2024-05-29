«Ідеальна страва літа»: окрошка на айрані від переможця «МастерШефа»

Відомий кулінар Вадим Бжезинський, який раніше розповів, як готувати шоколадний брауні, поділився рецептом приготування окрошки.

«ОʼКРОШКА яку ви повинні спробувати! Ідеальна страва літа! рецептів безліч, а я вам пропоную саме цей!» — написав він.

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Інгредієнти: — картопля середня — 3−4 шт

- яйце куряче — 8−10 шт

- ковбаса — 300 г

- огірок свіжий-3−4 шт

- редис- 250 г

- зелена цибуля

- горошок зелений

- кріп-пучок

- айран-1л (обовʼязково спробуйте з ним)

- вода мінеральна газована -1.5л

- гірчиця гостра-2ст.л

- лимон (сік)-1ст.л

- сіль, перець за смаком РЕКЛАМА Спосіб приготування: Відварену картоплю нарізаємо кубиком. Відварені яйця (білок) нарізаємо, жовток перетираємо окремо (так смачніше, повірте!). Нарізаємо кубиками варену ковбаску. Огірки, редиску нарізаємо дрібними кубиком або тонкими кружальцями. Далі зелень (цибулю, кріп, горошок). Змішуємо всі нарізані інгредієнти, додаємо сіль, перець за смаком, сметану, гірчиця та лимонний сік, добре перемішуємо, вливаємо айран та мінеральну воду, знову перемішуємо доводимо до смаку. Готово, смачного! Подавайте охолодженою! РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати м’ясну збірну окрошку, холодний буряковий суп із руколою, а також холодний огірковий суп.

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