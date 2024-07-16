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Легкі тости у спеку: смачно, ситно і просто

22:26 18 липня 2024
Легкі тости

У спеку їсти особливо не хочеться, а готувати тим більше. Але без харчування, як відомо, прожити неможливо. У спеку виручать салати з овочів і тости. Ці страви готуються швидко — і не потрібно користуватися плитою.

Рецептом незвичайних тостів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Експериментувати зі смаками завжди цікаво, — каже Ардія Діаманті. — Скибочки багета можна попередньо підрум'янити на тостері, щоб вони стали хрусткими.

Тости на багеті

  • Багет — кілька скибочок
  • М'який сир — 200 г
  • Червона цибуля — половинка
  • Заздалегідь відварене куряче філе — 100 г
  • Перець чилі — за смаком

Пропустити через блендер м'який сир, цибулю, відварену курку і перець чилі. Намазати на багет.

Другий варіант намазки

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  • кріп, м'який сир, оселедець і зелена цибуля.

Усі інгредієнти (пропорції залежать від вашого смаку) пропустити через блендер. Намазати на шматочки багета.

Третій варіант намазки

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  • м'який сир, помідор без шкірки, часник. Кількість інгредієнтів залежить від ваших уподобань.

Усе пропустити через блендер і доповнити цією намазкою скибочки багета.

Подавайте тости охолодженими.

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Нагадаємо рецепт ідеального тріо, який готується за кілька хвилин.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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