Легкі тости у спеку: смачно, ситно і просто
У спеку їсти особливо не хочеться, а готувати тим більше. Але без харчування, як відомо, прожити неможливо. У спеку виручать салати з овочів і тости. Ці страви готуються швидко — і не потрібно користуватися плитою.
Рецептом незвичайних тостів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Експериментувати зі смаками завжди цікаво, — каже Ардія Діаманті. — Скибочки багета можна попередньо підрум'янити на тостері, щоб вони стали хрусткими.
Тости на багеті
- Багет — кілька скибочок
- М'який сир — 200 г
- Червона цибуля — половинка
- Заздалегідь відварене куряче філе — 100 г
- Перець чилі — за смаком
Пропустити через блендер м'який сир, цибулю, відварену курку і перець чилі. Намазати на багет.
Другий варіант намазки
- кріп, м'який сир, оселедець і зелена цибуля.
Усі інгредієнти (пропорції залежать від вашого смаку) пропустити через блендер. Намазати на шматочки багета.
Третій варіант намазки
- м'який сир, помідор без шкірки, часник. Кількість інгредієнтів залежить від ваших уподобань.
Усе пропустити через блендер і доповнити цією намазкою скибочки багета.
Подавайте тости охолодженими.
Нагадаємо рецепт ідеального тріо, який готується за кілька хвилин.
Фото з альбому Ольги Сметанської46
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