Легкі тости у спеку: смачно, ситно і просто

У спеку їсти особливо не хочеться, а готувати тим більше. Але без харчування, як відомо, прожити неможливо. У спеку виручать салати з овочів і тости. Ці страви готуються швидко — і не потрібно користуватися плитою.

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Рецептом незвичайних тостів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Експериментувати зі смаками завжди цікаво, — каже Ардія Діаманті. — Скибочки багета можна попередньо підрум'янити на тостері, щоб вони стали хрусткими.

Тости на багеті Багет — кілька скибочок

М'який сир — 200 г

Червона цибуля — половинка

Заздалегідь відварене куряче філе — 100 г

Перець чилі — за смаком

Пропустити через блендер м'який сир, цибулю, відварену курку і перець чилі. Намазати на багет.

Другий варіант намазки РЕКЛАМА кріп, м'який сир, оселедець і зелена цибуля.

Усі інгредієнти (пропорції залежать від вашого смаку) пропустити через блендер. Намазати на шматочки багета.

Третій варіант намазки РЕКЛАМА м'який сир, помідор без шкірки, часник. Кількість інгредієнтів залежить від ваших уподобань.

Усе пропустити через блендер і доповнити цією намазкою скибочки багета.

Подавайте тости охолодженими.

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Нагадаємо рецепт ідеального тріо, який готується за кілька хвилин.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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