Салат літній з тунцем: смачно та ситно
Консервований тунець завжди рятує, коли потрібно приготувати смачний і ситний салат. Маленької баночки достатньо на дві порції. Такий салат готується не про запас, а відразу подається на стіл.
Літні салати не лише смачні, а й корисні. Для ситності огірки та помідори можна поєднувати з відвареною картоплею. Але дуже важливо, щоб був баланс інгредієнтів. Тоді смак салата вийде гармонійним.
Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Цей салат сподобається і дорослим, і дітям, — каже Ардія Діаманті. — За бажання можна додати авокадо. Огірки використовуйте дрібні. Зелену цибулю можна замінити часником.
Літній салат із тунцем (на 2 порції)
- Свіжий огірок — 2 шт.
- Картопля відварена — 2 шт.
- Тунець консервований — маленька баночка
- Цибуля зелена — на смак
- Сіль — на смак
- Зелень — на смак
Для заправки
- Оливкова олія — столова ложка
- Сік лимона — чайна ложка
Огірки очистити і порізати кубиками, відварену картоплю — теж, додати тунець і зелену цибулю. Посолити. Додати трохи улюбленої зелені. Заправити оливковою олією та свіжовичавленим лимонним соком.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської65
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