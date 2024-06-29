Салат літній з тунцем: смачно та ситно

Консервований тунець завжди рятує, коли потрібно приготувати смачний і ситний салат. Маленької баночки достатньо на дві порції. Такий салат готується не про запас, а відразу подається на стіл.

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Літні салати не лише смачні, а й корисні. Для ситності огірки та помідори можна поєднувати з відвареною картоплею. Але дуже важливо, щоб був баланс інгредієнтів. Тоді смак салата вийде гармонійним.

Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей салат сподобається і дорослим, і дітям, — каже Ардія Діаманті. — За бажання можна додати авокадо. Огірки використовуйте дрібні. Зелену цибулю можна замінити часником.

Літній салат із тунцем (на 2 порції) Свіжий огірок — 2 шт.

Картопля відварена — 2 шт.

Тунець консервований — маленька баночка

Цибуля зелена — на смак

Сіль — на смак

Зелень — на смак Для заправки Оливкова олія — столова ложка

Сік лимона — чайна ложка

Огірки очистити і порізати кубиками, відварену картоплю — теж, додати тунець і зелену цибулю. Посолити. Додати трохи улюбленої зелені. Заправити оливковою олією та свіжовичавленим лимонним соком.

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І смачного!

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