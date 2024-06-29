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Салат літній з тунцем: смачно та ситно

20:25 2 липня 2024
Літній салат з тунцем

Консервований тунець завжди рятує, коли потрібно приготувати смачний і ситний салат. Маленької баночки достатньо на дві порції. Такий салат готується не про запас, а відразу подається на стіл.

Літні салати не лише смачні, а й корисні. Для ситності огірки та помідори можна поєднувати з відвареною картоплею. Але дуже важливо, щоб був баланс інгредієнтів. Тоді смак салата вийде гармонійним.
Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей салат сподобається і дорослим, і дітям, — каже Ардія Діаманті. — За бажання можна додати авокадо. Огірки використовуйте дрібні. Зелену цибулю можна замінити часником.

Літній салат із тунцем (на 2 порції)

  • Свіжий огірок — 2 шт.
  • Картопля відварена — 2 шт.
  • Тунець консервований — маленька баночка
  • Цибуля зелена — на смак
  • Сіль — на смак
  • Зелень — на смак

Для заправки

  • Оливкова олія — столова ложка
  • Сік лимона — чайна ложка

Огірки очистити і порізати кубиками, відварену картоплю — теж, додати тунець і зелену цибулю. Посолити. Додати трохи улюбленої зелені. Заправити оливковою олією та свіжовичавленим лимонним соком.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт плескавиці — пласкої котлети по-балканськи, яка обов'язково стане однією з ваших улюблених страв.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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