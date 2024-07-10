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Ідеальне тріо: готується за кілька хвилин

20:21 14 липня 2024
Ідеальне тріо&nbsp;— помідори, зелень та сир

Нині, коли часто відключають світло, потрібно знати хоча б кілька рецептів, які не передбачають використання електрики. Помідори можуть скласти основу такої страви. Зараз їхній сезон. Звісно, з ними добре використовувати свіжу зелень та сир. Щоправда, не всі поєднання доречні.

Рецептом ідеального тріо поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше давала рецепт запеченого перцю в йогурті.

- Помідори чудово поєднуються з руколою та сиром із блакитною пліснявою, — каже Ардія Діаманті. — Але кріп, базилік або петрушка замість руколи в цій композиції недоречні. Якщо вирішите використовувати петрушку, доповніть томати фетою або бринзою. До базиліку й помідорів підійде пармезан. А з кінзою і томатами поєднується козячий сир. Важливо із зеленню не переборщити, інакше вона превалюватиме у смаку. Помідори в усіх випадках мають бути стиглими та солодкуватими.

Ідеальне тріо: помідор, зелень і сир

  • Помідори — 4 штуки
  • Сир із блакитною пліснявою — 50 г
  • Рукола — за смаком

Помідори порізати на великі шматочки, покришити сир, доповнити свіжою руколою.

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І смачного!

До такого тріо ідеально підійдуть житні сухарики або тости — їх приготуйте заздалегідь.

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Нагадаємо рецепт салату з житніми сухариками та моцарелою.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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