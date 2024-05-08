Яєчна намазка: смачно і бюджетно
Різновидів намазок у магазині зараз досить багато. Іноді важко зупинити вибір на одній. Але ціни чималі. То, можливо, варто приготувати намазку вдома?
Дуже важливо намазувати її на смачний свіжий хліб — житній або гречаний. А комусь, можливо, сподобається поєднувати намазку з багетом або батоном. Для намазки також підійдуть тости.
Яєчна намазка не тільки смачна, а й бюджетна, що для багатьох важливо. Зелень використовуйте ту, яку більше любите. Використовуючи різні інгредієнти, можна приготувати кілька різновидів намазки.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати неймовірно красиві та смачні фаршировані яйця.
- Приготуємо дуже смачну закуску або намазку з яєць, — каже Елла Іванова. — Готуючи їжу, завжди її куштуйте і не раз. Таким чином ви зможете довести її до оптимального смаку. Пригощайте стравою рідних і близьких — і дізнавайтеся їхню думку.
Намазка з яєць із зеленню
- 5 відварених яєць
- 1−2 чайні ложки хрону
- Сіль
- Перець
- Петрушка (за смаком)
- 100 г сметани або вершків
- 1 чайна ложка винного оцту
Усі інгредієнти збити в блендері до кремоподібної консистенції. Намазати на хліб.
І смачного!
Нагадаємо рецепт корисного бутерброда без хліба.
Фото з альбому Елли Іванової62
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