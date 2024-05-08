Яєчна намазка: смачно і бюджетно

Різновидів намазок у магазині зараз досить багато. Іноді важко зупинити вибір на одній. Але ціни чималі. То, можливо, варто приготувати намазку вдома?

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Дуже важливо намазувати її на смачний свіжий хліб — житній або гречаний. А комусь, можливо, сподобається поєднувати намазку з багетом або батоном. Для намазки також підійдуть тости.

Яєчна намазка не тільки смачна, а й бюджетна, що для багатьох важливо. Зелень використовуйте ту, яку більше любите. Використовуючи різні інгредієнти, можна приготувати кілька різновидів намазки.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати неймовірно красиві та смачні фаршировані яйця.

- Приготуємо дуже смачну закуску або намазку з яєць, — каже Елла Іванова. — Готуючи їжу, завжди її куштуйте і не раз. Таким чином ви зможете довести її до оптимального смаку. Пригощайте стравою рідних і близьких — і дізнавайтеся їхню думку.

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Намазка з яєць із зеленню 5 відварених яєць

1−2 чайні ложки хрону

Сіль

Перець

Петрушка (за смаком)

100 г сметани або вершків

1 чайна ложка винного оцту

Усі інгредієнти збити в блендері до кремоподібної консистенції. Намазати на хліб.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт корисного бутерброда без хліба.

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Фото з альбому Елли Іванової

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